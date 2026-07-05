У Польщі вандали пошкодили могилу видатного українця: у МЗС назвали інцидент провокацією

У польському Кракові невідомі пошкодили місце поховання українського письменника та науковця Богдана Лепкого. З надгробка було викрадено барельєф.

Невідомі вандали вночі пошкодили місце, де спочиває видатний український письменник, науковець та професор Богдан Лепкий, який похований на Раковицькому цвинтарі у Кракові. Про це повідомили у соцмережі.

Могила українця, який помер 21 липня 1941 року, розташована у гробниці свого товариша Ігнатія Шайдзіцького.

Місце поховання Богдана Лепкого у Кракові

У 1972 році на могилі було встановлено барельєф роботи скульптора Григора Пецуха.

Так виглядає могила українського поета Богдана Лепкого Фото: соцмережi

Наразі, як зазначається, цього барельєфа на надгробку вже немає.

З надгробка українця зник барельєф Фото: соцмережі

Реакція МЗС України на акт вандалізму

Офіційний Київ розцінив пошкодження місця поховання як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща, прокоментував випадок речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

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За його словами, генеральне консульство України в Кракові звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та органів влади міста Кракова, закликавши їх провести всебічне розслідування інциденту. Також представники зовнішньополітичного відомства вимагають встановити всі обставини злочину, виявити осіб, причетних до його вчинення, вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа. Окрім того, у своєму зверненні генконсульство наполягає на забезпеченні належної охорони місця поховання.

"Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", – зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, у канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького західні області України назвали "Східною Малопольщею" — терміном, який використовувався у Польщі в міжвоєнний період щодо українських земель.

Також Фокус повідомляв, що польська модель Маріанна Шрайбер висунула свою кандидатуру на посаду мера Кракова і викинула на камеру прапори ЄС та України.