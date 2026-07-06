Киев в числе худших: The Economist назвал самые комфортные для жизни города мира

Киев вошел в десятку городов, наименее пригодных для жизни. Согласно рейтингу The Economist, украинская столица находится на одном уровне с такими городами, как Тегеран, Триполи и Лагос.

Эксперты оценивали 173 города в разных уголках мира по пяти основным категориям: здравоохранение, инфраструктура, образование, стабильность, культура и окружающая среда. Об этом говорится в рейтинге The Economist, опубликованном 6 июля.

Какие города лидируют в рейтинге

Согласно оценкам экспертов, лидирующие позиции занимают города Европы. Наиболее пригодными для жизни признаны следующие города:

Копенгаген (98,0); Вена (97,1); Мельбурн (97,0); Сидней (96,6); Цюрих (96,4); Женева (96,1); Осака (96,0); Аделаида (95,9); Ванкувер (95,8); Токио (95,7).

Какие города вошли в список худших

В конце рейтинга издания оказалась столица Сирии — Дамаск, которая занимает это место с 2013 года. Киев занял 166-е место в рейтинге из-за рисков, связанных с войной.

В целом список худших выглядит следующим образом:

Тегеран (45,3); Хараре (44,7); Киев (44,5); Порт-Морсби (44,1); Лагос (43,5); Алжир (42,8); Карачи (42,7); Дакка (41,7); Триполи (40,9); Дамаск (31,6).

Стоит отметить, что до начала полномасштабной войны, в 2021 году, Киев занимал 117-е место в рейтинге. С 2022 года украинскую столицу вообще исключили из рейтинга, а в рейтингах с 2023 по 2025 годы город занимал 165-е место.

Відео дня

В рейтинге этого года также фигурирует ряд городов Ближнего Востока, что стало следствием войны США и Израиля против Ирана. Из-за ударов иранских дронов и ракет условия жизни ухудшились, в частности, в Абу-Даби, Дубае, Дохе и Маскате.

Напомним, ранее Международная организация по рейтингу воздушного транспорта Skytrax назвала самые чистые аэропорты мира.

Кроме того, Международный аналитический центр Global Firepower (GFP) опубликовал рейтинг военной мощи стран мира, в котором Украина заняла 20-е место.