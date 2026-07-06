Киев в числе худших: The Economist назвал самые комфортные для жизни города мира
Киев вошел в десятку городов, наименее пригодных для жизни. Согласно рейтингу The Economist, украинская столица находится на одном уровне с такими городами, как Тегеран, Триполи и Лагос.
Эксперты оценивали 173 города в разных уголках мира по пяти основным категориям: здравоохранение, инфраструктура, образование, стабильность, культура и окружающая среда. Об этом говорится в рейтинге The Economist, опубликованном 6 июля.
Какие города лидируют в рейтинге
Согласно оценкам экспертов, лидирующие позиции занимают города Европы. Наиболее пригодными для жизни признаны следующие города:
- Копенгаген (98,0);
- Вена (97,1);
- Мельбурн (97,0);
- Сидней (96,6);
- Цюрих (96,4);
- Женева (96,1);
- Осака (96,0);
- Аделаида (95,9);
- Ванкувер (95,8);
- Токио (95,7).
Какие города вошли в список худших
В конце рейтинга издания оказалась столица Сирии — Дамаск, которая занимает это место с 2013 года. Киев занял 166-е место в рейтинге из-за рисков, связанных с войной.
В целом список худших выглядит следующим образом:
- Тегеран (45,3);
- Хараре (44,7);
- Киев (44,5);
- Порт-Морсби (44,1);
- Лагос (43,5);
- Алжир (42,8);
- Карачи (42,7);
- Дакка (41,7);
- Триполи (40,9);
- Дамаск (31,6).
Стоит отметить, что до начала полномасштабной войны, в 2021 году, Киев занимал 117-е место в рейтинге. С 2022 года украинскую столицу вообще исключили из рейтинга, а в рейтингах с 2023 по 2025 годы город занимал 165-е место.
В рейтинге этого года также фигурирует ряд городов Ближнего Востока, что стало следствием войны США и Израиля против Ирана. Из-за ударов иранских дронов и ракет условия жизни ухудшились, в частности, в Абу-Даби, Дубае, Дохе и Маскате.
Напомним, ранее Международная организация по рейтингу воздушного транспорта Skytrax назвала самые чистые аэропорты мира.
Кроме того, Международный аналитический центр Global Firepower (GFP) опубликовал рейтинг военной мощи стран мира, в котором Украина заняла 20-е место.