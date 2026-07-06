Київ серед найгірших: The Economist назвав найкомфортніші міста світу для життя

Київ опинився серед десяти міст, найменш придатних для життя. За рейтингом The Economist, українська столиця перебуває на рівні таких міст, як Тегеран, Триполі та Лагос.

Фахівці оцінювали 173 міста у різних куточках світу за п’ятьма основними категоріями: охорона здоров’я, інфраструктура, освіта, стабільність, культура та довкілля. Про це йдеться у рейтингу The Economist, який оприлюднили 6 липня.

Які міста лідирують у рейтингу

Відповідно до оцінок експертів, верхні позиції займають міста Європи. Найбільш придатними для життя визначено наступні міста:

Копенгаген (98,0); Відень (97,1); Мельбурн (97,0); Сідней (96,6); Цюрих (96,4); Женева (96,1); Осака (96,0); Аделаїда (95,9); Ванкувер (95,8); Токіо (95,7).

Які міста у переліку найгірших

Наприкінці рейтингу видання опинилася столиця Сирії — Дамаск, яка займає це місце ще від 2013 року. Київ опинився на 166 позиції рейтингу через ризики, пов'язані з війною.

Загалом перелік найгірших має такий вигляд:

Тегеран (45,3); Хараре (44,7); Київ (44,5); Порт-Морсбі (44,1); Лагос (43,5); Алжир (42,8); Карачі (42,7); Дакка (41,7); Триполі (40,9); Дамаск (31,6).

Варто зауважити, що до початку повномасштабної війни, у 2021 році, Київ перебував на 117 позиції рейтингу. З 2022 року українську столицю взагалі вилучали із рейтингу, а у рейтингах від 2023 по 2025 роки місто опинялося на 165 позиції.

Відео дня

Цьогорічний рейтинг також демонструє низки міст Близького Сходу, що стало наслідком війни США та Ізраїлю проти Ірану. Через удари іранських дронів та ракет умови для життя погіршилися зокрема в Абу-Дабі, Дубаї, Досі та Маскаті.

Нагадаємо, раніше Міжнародна організація з рейтингу повітряного транспорту Skytrax назвала найчистіші аеропорти у світі.

Також Міжнародний аналітичний центр Global Firepower (GFP) публікував рейтинг військової могутності країн світу, де Україна посіла 20 місце.