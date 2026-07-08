Называл украинцев "нацистами": в Великобритании строго наказали учителя за скандальные высказывания

В Великобритании учителю Уильяму Гарвуду запретили работать в сфере образования после его высказываний о том, что "украинцы — нацисты", а также о геях и трансгендерах. Он не сможет ходатайствовать об отмене запрета до июня 2032 года.

Об этом, как пишет издание Mirror, сообщается в решении комиссии британского Агентства по регулированию педагогической деятельности (Teaching Regulation Agency, TRA), рассмотревшей дисциплинарное дело в отношении данного педагога.

Комиссия установила, что во время урока истории для учеников 11-го класса в октябре 2023 года в католической школе St Mary's Menston Catholic Voluntary Academy в Западном Йоркшире Гарвуд заявил, что рад тому, что президент РФ Владимир Путин якобы убивает "сатанинских нацистов" в Украине, а также говорил о "злых украинцах". TRA пришла к выводу, что эти слова фактически оправдывали российское вторжение в Украину.

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Как установила комиссия, во время того же урока учитель также заявил, что "геи и трансгендеры — психически больные люди". Сам Гарвуд объяснял, что имел право на свои религиозные убеждения как мусульманин и на философские антинацистские взгляды. Он также утверждал, что его слова являются "законным различием во взглядах", а расследование стало "политической реакцией".

Комиссия не согласилась с этими аргументами.

"Комментарии были явно неуместными и совершенно не касались темы урока", — отметили в TRA.

Там также подчеркнули, что обобщение, фактически называвшее украинцев "злыми" или "нацистами", является неприемлемым, а высказывания о представителях ЛГБТ+ могут оказать негативное влияние на школьников.

В итоге TRA признала, что высказывания учителя в адрес украинцев, геев и трансгендерных людей носили дискриминационный характер. Запрет на преподавательскую деятельность будет действовать как минимум до июня 2032 года.

Напомним, в ночь на 5 июля в польском Кракове неизвестные повредили могилу украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого на Раковицком кладбище. С надгробия похитили барельеф, установленный в 1972 году по проекту скульптора Григора Пецуха. В Министерстве иностранных дел Украины назвали этот инцидент провокацией.

Кроме того, в конце апреля в польском Вроцлаве двое мужчин, выдававших себя за покупателей автомобиля, напали на 32-летнего украинца во время оформления сделки. Пострадавшему нанесли 14 ножевых ранений, но он смог выбраться из машины и позвать на помощь. Впоследствии полиция задержала подозреваемых, а мужчину госпитализировали — ему наложили около 50 швов.