Називав українців "нацистами": у Британії суворо покарали вчителя за скандальні заяви

У Великій Британії вчителю Вільяму Гарвуду заборонили працювати в освіті після висловлювань про те, що "українці — нацисти", а також про геїв і трансгендерних людей. Він не зможе просити про скасування заборони до червня 2032 року.

Про це, як пише видання Mirror, повідомили у рішенні комісії британського Агентства з регулювання викладацької діяльності (Teaching Regulation Agency, TRA), яке розглянуло дисциплінарну справу щодо педагога.

Комісія встановила, що під час уроку історії для учнів 11-го класу в жовтні 2023 року у католицькій школі St Mary's Menston Catholic Voluntary Academy у Західному Йоркширі Гарвуд заявив, що радий тому, що президент РФ Володимир Путін нібито вбиває "сатанинських нацистів" в Україні, а також говорив про "злих українців". TRA дійшла висновку, що ці слова фактично виправдовували російське вторгнення в Україну.

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Під час того ж уроку, як встановила комісія, вчитель також заявив, що "геї та трансгендерні люди психічно хворі". Сам Гарвуд пояснював, що мав право на свої релігійні переконання як мусульманин і на філософські антинацистські погляди. Він також стверджував, що його слова є "законною відмінністю в поглядах", а розслідування стало "політичною реакцією".

Комісія не погодилася з цими аргументами.

"Коментарі були явно недоречними й повністю не стосувалися теми уроку", — зазначили в TRA.

Там також наголосили, що узагальнення, яке фактично називало українців "злими" або "нацистами", є неприйнятним, а висловлювання про представників ЛГБТ+ можуть негативно впливати на школярів.

У підсумку TRA визнала, що висловлювання вчителя щодо українців, геїв і трансгендерних людей мали дискримінаційний характер. Заборона на викладацьку діяльність діятиме щонайменше до червня 2032 року.

Нагадаємо, у ніч на 5 липня в польському Кракові невідомі пошкодили могилу українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого на Раковицькому цвинтарі. З надгробка викрали барельєф, встановлений у 1972 році за проєктом скульптора Григора Пецуха. У Міністерстві закордонних справ України назвали цей інцидент провокацією.

Також наприкінці квітня у польському Вроцлаві двоє чоловіків, які видавали себе за покупців автомобіля, напали на 32-річного українця під час оформлення угоди. Потерпілому завдали 14 ножових поранень, але він зміг вибратися з машини та покликати на допомогу. Згодом поліція затримала підозрюваних, а чоловіка госпіталізували — йому наклали близько 50 швів.