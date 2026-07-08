Живописные руины: журналисты показали, как сейчас выглядит одно из Семи чудес света

В турецком городе Бодрум до сих пор можно увидеть остатки знаменитого Мавзолея в Галикарнассе, который когда-то считался одним из Семи чудес света. Но даже сейчас этот исторический город радует туристов и археологов.

Сегодня Бодрум облюбовала стамбульская элита и иностранные туристы, стремящиеся к солнцу и морю, но они далеко не первые, кто оставил здесь свой след. От легонов до микенцев, от римлян до византийцев, на полуострове возникали и приходили в упадок многие цивилизации, оставляя после себя археологические сокровища, пишет CNN.

От Галикарнасского Мавзолея, первого в мире мавзолея, остались руины

Самым величественным из всех был Мавзолей в Галикарнассе, построенный около 350 года до н.э. на вершине холма, возвышающегося над нынешним городом Бодрум. Это одно из семи чудес древнего мира. Еще более интересно, что создан он был в результате грандиозного скандала.

От Мавзолея сегодня осталось очень мало. Самым крупным историческим сооружением является Бодрумский замок, огромная готическая крепость, возвышающаяся над пристанью для яхт.

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Более двух тысячелетий назад Мавзолей был построен для царя Мавсола, в честь которого грандиозное сооружение и назвали и его жена Артемисия II, которая также была его родной сестрой, члены династии Гектамнодов, правившей регионом, известным тогда как Кария, в период с 395 по 366 год до н.э.

Мавсол и Артемисия сделали Галикарнасс — ныне Бодрум — столицей Карии, увеличив его население и инициировав множество строительных проектов, самым грандиозным из которых стала их гробница. После смерти Мавсола в 353 году до н.э. Артемисия руководила ее строительством. В древних текстах рассказывалось о гигантском сооружении, напоминающем храм, который строили лучшие греческие архитекторы и скульпторы и который сочетал греческий, египетский и ликийский стили.

Украшенное фризами с изображением батальных сцен и примерно 400 отдельно стоящими скульптурами, строение увенчивала пирамида с колесницей в которой были статуи усопшей пары.

Артемисия устроила пышные похороны своему мужу с играми и церемониями. Легенда гласит, что Артемизия, скорбящая сестра-вдова, выпила прах мужа, смешанный с вином, что впоследствии стало популярным сюжетом для художников эпохи Возрождения в западном мире.

Она сменила его на посту командующего, став известным военно-морским командиром, но пережила его всего на два года. По легенде она умерла от "разбитого сердца".

Серия землетрясений с XII по XV века привела к обрушению памятника. На месте Мавзолея можно увидеть обломки 36 колонн, которые когда-то находились под пирамидой гробницы, а ступени ведут вниз к погребальной камере Мавсола и Артемесии. Также сохранилась дренажная система строения.

Когда-то Мавзолей выглядел так Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Однако сохранившиеся реликвии эпохи Галикарнасса, а также фрагменты самого мавзолея, до сих пор можно найти по всему Бодруму.

Здесь остался античный театр времен Мавсола, из которого открывается вид на залив и Бодрумский замок, построенный в XV веке и укрепленный мраморными колоннами и зеленым вулканическим камнем из руин Мавзолея.

В лучшие времена здесь могло разместиться до 10 000 человек, которые могли наблюдать за всем: от театральных представлений и гладиаторских боев до сражений диких животных. Здесь по-прежнему проводятся концерты и культурные мероприятия.

Мавсол также построил крепостные стены, от которых до сих пор остались руины, ров, который сдерживал армию Александра Македонского, а его брат Идрей построил город Педаса, который называют "турецким Мачу-Пикчу", и который находится в горах над Бодрумом.

Но семейство Мавсола прославилось не только грандиозными строениями, но и своей скандальной даже по тем временам личной жизни. Браки с сестрами были запрещены, когда умер Гекатомн, первый правитель Карии, из его пяти детей две пары братьев и сестер вступили в брак друг с другом, и брат с сестрой Идрией и Адой унаследовали власть от Мавсолея и Артемесии.

Ни у одной из пар не было детей, поэтому браки, возможно, носили символический характер. Браки между братьями и сестрами укрепляли династию, сохраняя родословную внутри семьи. Это также отражало мифологию греческих богов, например, союз царя Зевса и его царицы и сестры-жены Геры. Но, судя по древним записям, бурно обсуждались уже тогда.

Примечательно, но статуи, традиционно ассоциирующиеся с Артемисией и Мавсолом, находятся в зале № 21 Британского музея, а не в Турции.

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