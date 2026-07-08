Мальовничі руїни: журналісти показали, як зараз виглядає одне з Семи чудес світу

У турецькому місті Бодрум досі можна побачити залишки знаменитого Мавзолею в Галікарнасі, який колись вважався одним із Семи чудес світу. Але навіть зараз це історичне місто радує туристів та археологів.

Сьогодні Бодрум приваблює стамбульську еліту та іноземних туристів, які прагнуть сонця й моря, але вони далеко не перші, хто залишив тут свій слід. Від легонів до мікенців, від римлян до візантійців — на півострові виникали й занепадали численні цивілізації, залишаючи після себе археологічні скарби, пише CNN.

Від Галікарнаського мавзолею, першого у світі мавзолею, залишилися руїни

Найвеличнішим з усіх був Мавзолей у Галікарнасі, зведений близько 350 року до н. е. на вершині пагорба, що височіє над сучасним містом Бодрум. Це одне з семи чудес стародавнього світу. Ще цікавіше те, що він був створений у результаті грандіозного скандалу.

Від Мавзолею сьогодні залишилося дуже мало. Найбільшою історичною спорудою є Бодрумський замок — величезна готична фортеця, що височіє над пристанню для яхт.

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Понад два тисячоліття тому Мавзолей було зведено для царя Мавсола, на честь якого й назвали цю грандіозну споруду, та його дружини Артемісії II, яка також була його рідною сестрою, члени династії Гектамнодів, яка правила регіоном, відомим тоді як Карія, у період з 395 по 366 рік до н. е.

Мавсол та Артемісія зробили Галікарнас — нині Бодрум — столицею Карії, збільшивши його населення та започаткувавши численні будівельні проєкти, найграндіознішим із яких стала їхня гробниця. Після смерті Мавсола в 353 році до н. е. Артемісія керувала її будівництвом. У стародавніх текстах розповідалося про гігантську споруду, що нагадувала храм, яку будували найкращі грецькі архітектори та скульптори і яка поєднувала грецький, єгипетський та лікійський стилі.

Прикрашена фризами із зображенням батальних сцен та приблизно 400 окремими скульптурами, будівля увінчувалася пірамідою з колісницею, в якій стояли статуї покійної пари.

Артемісія влаштувала пишні похорони своєму чоловікові з іграми та церемоніями. Легенда свідчить, що Артемізія, скорботна сестра-вдова, випила прах чоловіка, змішаний з вином, що згодом стало популярним сюжетом для художників епохи Відродження у західному світі.

Вона замінила його на посаді командувача, ставши відомим військово-морським командиром, але прожила після нього лише два роки. За легендою, вона померла від "розбитого серця".

Серія землетрусів у XII–XV століттях призвела до обвалення пам’ятки. На місці Мавзолею можна побачити уламки 36 колон, які колись знаходилися під пірамідою гробниці, а сходи ведуть вниз до похоронної камери Мавсола та Артемесії. Також збереглася дренажна система споруди.

Колись мавзолей виглядав так Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Однак збережені реліквії епохи Галікарнаса, а також фрагменти самого мавзолею досі можна знайти по всьому Бодруму.

Тут зберігся античний театр часів Мавсола, з якого відкривається вид на затоку та Бодрумський замок, збудований у XV столітті та укріплений мармуровими колонами та зеленим вулканічним каменем із руїн Мавзолею.

У найкращі часи тут могло вміститися до 10 000 осіб, які могли спостерігати за всім: від театральних вистав і гладіаторських боїв до сутичок диких тварин. Тут, як і раніше, проводяться концерти та культурні заходи.

Мавсол також збудував фортечні стіни, від яких досі залишилися руїни, рів, який стримував армію Олександра Македонського, а його брат Ідрей збудував місто Педаса, яке називають "турецьким Мачу-Пікчу" і яке розташоване в горах над Бодрумом.

Але рід Мавсола прославився не лише грандіозними спорудами, а й своїм скандальним навіть як на ті часи особистим життям. Шлюби між сестрами були заборонені, коли помер Гекатомн, першого правителя Карії, з його п’яти дітей дві пари братів і сестер уклали шлюб між собою, і брат із сестрою Ідрією та Адою успадкували владу від Мавсолея та Артемесії.

Жодна з пар не мала дітей, тому шлюби, ймовірно, мали символічний характер. Шлюби між братами та сестрами зміцнювали династію, зберігаючи родовід у межах родини. Це також відображало міфологію грецьких богів, наприклад, союз царя Зевса та його цариці й сестри-дружини Гери. Але, судячи зі стародавніх записів, вже тоді це питання бурхливо обговорювалося.

Цікаво, що статуї, які традиційно асоціюються з Артемісією та Мавсолом, знаходяться у залі № 21 Британського музею, а не в Туреччині.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як могли б виглядати Висячі сади Семіраміди — ще одне з Чудес світу.

А у 2007 році було обрано нові Сім чудес світу.