Убил 15 пациентов: в Берлине врача приговорили к высшей мере наказания

До конца жизни просидит в тюрьме врач паллиативной помощи из Берлина, которого суд признал виновным в убийстве 15 человек.

Это максимальное наказание в Германии за подобное преступление, поскольку смертная казнь в стране отменена в 1987 году, сообщает DW.

Фамилия 41-летнего врача Йоханнеса, которому суд вынес приговор 8 июля, не разглашается. Судья признал его вину особо тяжкой и назначил превентивное заключение после вынесения приговора.

Прокуроры охарактеризовали его действия как продиктованные "жаждой убийства". Они заявили, что подсудимый вводил смертельные коктейли из седативных средств, включая анестетик и миорелаксант, которые "парализовали дыхательные мышцы, приводя к остановке дыхания и смерти в течение нескольких минут".

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По меньшей мере в пяти случаях, по словам прокуроров, он поджигал квартиры жертв, чтобы скрыть убийства.

Заслушав все доказательств, судья пришел к выводу, что доктор убил 12 женщин и трех мужчин во время визитов на дом в период с сентября 2021 года по июль 2024 года. Жертвам было от 25 до 94 лет.

В одном случае он лишил жизни двух пациентов в один день. Утром 8 июля 2024 года врач убил 75-летнего мужчину в его доме в центральном берлинском районе Кройцберг. Несколько часов спустя его жертвой стала 76-летняя женщину в соседнем районе Нойкельн.

Что касается виновника, то в суде мужчина заявил, что "в отчаянии от самого себя". По его словам, он только сейчас осознал "масштаб страданий", которые причинил.

Этот случай напоминает дело немецкого медбрата Нильса Хегеля, приговоренного к пожизненному заключению в 2019 году за убийство 85 пациентов.

В ноябре 2025 года медсестра паллиативной помощи была приговорена к пожизненному заключению за убийство 10 пациентов и покушение на убийство 27 других путем смертельных инъекций.

Напомним, 25-летняя испанка выборола право на эвтаназию.

Также сообщалось, что абсолютно здоровую 29-летнюю девушку умертвили с помощью эвтаназии.