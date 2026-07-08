Вбив 15 пацієнтів: у Берліні лікаря засудили до найвищої міри покарання

До кінця життя у в’язниці просидить лікар паліативної допомоги з Берліна, якого суд визнав винним у вбивстві 15 осіб.

Це найсуворіше покарання в Німеччині за такий злочин, оскільки смертну кару в країні скасовано у 1987 році, повідомляє DW.

Прізвище 41-річного лікаря Йоганнеса, якому суд виніс вирок 8 липня, не розголошується. Суддя визнав його провину особливо тяжкою та призначив превентивне ув’язнення після винесення вироку.

Прокурори охарактеризували його дії як такі, що були продиктовані "жагою вбивства". Вони заявили, що підсудний вводив смертельні коктейлі з седативних засобів, включаючи анестетик і міорелаксант, які "паралізували дихальні м’язи, що призводило до зупинки дихання та смерті протягом кількох хвилин".

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За словами прокурорів, щонайменше у п’яти випадках він підпалював квартири жертв, щоб приховати вбивства.

Заслухавши всі докази, суддя дійшов висновку, що лікар вбив 12 жінок і трьох чоловіків під час візитів до них додому в період з вересня 2021 року по липень 2024 року. Вік жертв становив від 25 до 94 років.

В одному випадку він позбавив життя двох пацієнтів за один день. Вранці 8 липня 2024 року лікар вбив 75-річного чоловіка в його будинку в центральному берлінському районі Кройцберг. Кілька годин по тому його жертвою стала 76-річна жінка в сусідньому районі Нойкельн.

Що стосується винуватця, то в суді чоловік заявив, що "у відчаї від самого себе". За його словами, він лише зараз усвідомив "масштаб страждань", які заподіяв.

Цей випадок нагадує справу німецького медичного брата Нільса Гегеля, якого у 2019 році засудили до довічного ув’язнення за вбивство 85 пацієнтів.

У листопаді 2025 року медсестра паліативної допомоги була засуджена до довічного ув’язнення за вбивство 10 пацієнтів та замах на вбивство ще 27 осіб шляхом смертельних ін’єкцій.

Нагадаємо, що 25-річна іспанка домоглася права на евтаназію.

Також повідомлялося, що абсолютно здорову 29-річну дівчину вбили за допомогою евтаназії.