В Мали повстанцы разгромили колонну, в которой находились сотни российских боевиков, — Reuters

В четверг, 9 июля, повстанцы в Мали совершили нападение на конвой, перевозивший малийских солдат и бойцов российского "Африканского корпуса". Там находилось не менее 200 российских и ещё 100 малийских боевиков.

Представитель повстанческой группировки под руководством туарегов "Фронт освобождения Азавада" (FLA) взял на себя ответственность за это нападение. Об инциденте сообщило агентство Reuters.

Французское информационное агентство AFP также подтвердило информацию о нападении на конвой, пишет DW. Отмечается, что колонна из "десятков транспортных средств с воздушным прикрытием" попала в "очередную засаду".

О нападении на конвой с российскими наемниками журналистам рассказали три источника в органах безопасности и представитель вооруженной группировки. Подробности инцидента раскрывать не стали, однако также сообщили, что подобный инцидент уже произошел ранее на этой неделе: тогда было совершено нападение на другой конвой.

Відео дня

В субботу, 4 июля, филиал "Аль-Каиды" "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Мусульмин" (JNIM) и повстанческая группировка под руководством туарегов "Фронт освобождения Азавада" (FLA) атаковали позиции армии по всему Мали. Союзник Мали Нигер при этом оказал воздушную поддержку во время боев, сообщили три источника.

Стоит напомнить, что так называемый "Африканский корпус" оказывает поддержку вооружённым силам Мали в борьбе с повстанцами. Эта операция развернулась ещё в 2012 году.

Напомним, что в апреле наемники "Африканского корпуса" Министерства обороны России сообщили об отступлении под давлением повстанцев Мали.

Кроме того, в апреле повстанцы в Мали совершили нападение на российскую военную базу, в результате чего был убит министр обороны страны.