У Малі повстанці розгромили колону з сотнями російських бойовиків, — Reuters

У четвер, 9 липня, повстанці у Малі скоїли напад на конвой, який перевозив малійських солдатів та бійців російського "Африканського корпусу". Там перебувало щонайменше 200 російських та ще 100 малійських бойовиків.

Речник повстанського угруповання під керівництвом туарегів "Фронт визволення Азавада" (FLA) взяв на себе відповідальність за цей напад. Про інцидент повідомило агентство Reuters.

Французьке інформаційне агентство AFP також підтверджувало дані щодо нападу на конвой, пише DW. Зазначається, що колона з "десятків транспортних засобів з повітряним прикриттям" потрапила в "чергову засідку".

Про напад на конвой з російськими найманцями журналістам розповіли три джерела в органах безпеки та речник збройного угруповання. Подробиць інциденту розкривати не стали, однак також інформували, що подібний інцидент вже відбувся раніше цього тижня: тоді було скоєно напад на інший конвой.

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У суботу, 4 липня, філія Аль-Каїди "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь Мусульмін" (JNIM) та повстанське угруповання під керівництвом туарегів "Фронт визволення Азавада" (FLA) атакували позиції армії по всьому Малі. Союзник Малі Нігер при цьому надав повітряну підтримку на час боїв, інформували три джерела.

Варто нагадати, що так званий "Африканський корпус" підтримує військових Малі у боротьбі проти повстанців. Вона розгорнулася ще від 2012 року.

Нагадаємо, у квітні найманці "Африканського корпусу" Міністерства оборони Росії повідомили про відступ під тиском повстанців Малі.

Також у квітні повстанці у Малі атакували російську військову базу, внаслідок чого було вбито міністра оборони країни.