Покушение на Макрона в Дамаске могли организовать из России: что известно

Бежавших в Россию соратников Асада заподозрили в организации теракта в Дамаске во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона

К организации двух взрывов, прогремевших 7 июля в Дамаске во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона, могут быть причастны люди из окружения бывшего сирийского президента Башара Асада, которые получили убежище в России. Такую версию, как сообщает эмиратское издание The National, рассматривает следствие.

Сирийские власти подозревают в финансировании атаки двоюродного брата Асада — Рами Махлуфа, который ранее был одним из самых влиятельных бизнесменов Сирии.

В 2025 году, находясь за границей, он объявил о намерении создать в Сирии алавитское ополчение численностью 150 тысяч человек для противостояния новым властям. Впрочем, источники СМИ сообщают, что целью организаторов было не массовое убийство, а демонстрация того, что Сирия остается нестабильной.

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"Им не надо было убивать людей, а нужно было подобраться достаточно близко к Макрону и продемонстрировать, что в Сирии неспокойно", — сказал собеседник издания.

В день переговоров Эмманюэля Макрона с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Дамаске были обнаружены два самодельных взрывных устройства, заложенных примерно в десяти метрах друг от друга. Они сдетонировали во время попытки их обезвредить сотрудниками правоохранительных органов. Погиб один человек. По версии следствия, за этой атакой стоит та же группа, которая 2 июля устроила взрыв у Дворца правосудия в Дамаске, где с апреля рассматриваются дела бывших соратников Асада. Тогда погибли десять человек, большинство из которых были юристами.

После отъезда Макрона сирийские силовики задержали не менее 30 человек, среди которых есть бывшие представители режима Асада.

Министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб вечером 9 июля сообщил, что "ячейка, ответственная за террористические взрывы, нацеленные на Дамаск, теперь находится в наших руках".

Он пообещал, что когда расследование будет закончено, то только тогда власти раскроют личности всех участников группы, их роли и связи.

Если версия о причастности к теракту представителей бывшего сирийского режима, укрывшихся в России, подтвердится, Дамаск, вероятнее всего, обратится к Москве с просьбой пресечь их политическую деятельность. При этом в сирийском руководстве уже почти не рассчитывают на экстрадицию представителей прежней власти, однако считают возможным добиться соблюдения условий, на которых Башар Асад и его семья получили убежище в России, — полного отказа от любой политической активности.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как соратники и родственники Башара Асада готовят переворот в Сирии.

Также оказалось, что беглый сирийский диктатор ведет роскошную жизнь в России и обедает в самых дорогих ресторанах.