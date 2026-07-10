Замах на Макрона в Дамаску могли організувати з Росії: що відомо

Соратників Асада, які втекли до Росії, запідозрили в організації теракту в Дамаску під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона

До організації двох вибухів, що пролунали 7 липня в Дамаску під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона, можуть бути причетні особи з оточення колишнього сирійського президента Башара Асада, які отримали притулок у Росії. Таку версію, як повідомляє еміратське видання The National, розглядає слідство.

Сирійська влада підозрює у фінансуванні нападу двоюрідного брата Асада — Рамі Махлуфа, який раніше був одним із найвпливовіших бізнесменів Сирії.

У 2025 році, перебуваючи за кордоном, він оголосив про намір створити в Сирії алавітське ополчення чисельністю 150 тисяч осіб для протистояння новій владі. Втім, джерела ЗМІ повідомляють, що метою організаторів було не масове вбивство, а демонстрація того, що Сирія залишається нестабільною.

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"Їм не треба було вбивати людей, а треба було підійти досить близько до Макрона й продемонструвати, що в Сирії неспокійно", — сказав співрозмовник видання.

У день переговорів Емманюеля Макрона з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа в Дамаску було виявлено два саморобні вибухові пристрої, закладені приблизно за десять метрів один від одного. Вони вибухнули під час спроби їх знешкодити співробітниками правоохоронних органів. Загинула одна людина. За версією слідства, за цією атакою стоїть та сама група, яка 2 липня влаштувала вибух біля Палацу правосуддя в Дамаску, де з квітня розглядаються справи колишніх соратників Асада. Тоді загинули десять осіб, більшість із яких були юристами.

Після від'їзду Макрона сирійські силовики затримали щонайменше 30 осіб, серед яких є колишні представники режиму Асада.

Міністр внутрішніх справ Сирії Анас Хаттаб увечері 9 липня повідомив, що "осередок, відповідальний за терористичні вибухи, спрямовані проти Дамаска, тепер перебуває в наших руках".

Він пообіцяв, що лише після завершення розслідування влада оприлюднить особи всіх учасників групи, їхні ролі та зв’язки.

Якщо версія про причетність до теракту представників колишнього сирійського режиму, які переховуються в Росії, підтвердиться, Дамаск, найімовірніше, звернеться до Москви з проханням припинити їхню політичну діяльність. При цьому в сирійському керівництві вже майже не розраховують на екстрадицію представників колишньої влади, проте вважають за можливе домогтися дотримання умов, на яких Башар Асад і його родина отримали притулок у Росії, — повної відмови від будь-якої політичної активності.

Нагадаємо, раніше "Фокус" писав про те, як соратники та родичі Башара Асада готують переворот у Сирії.

Також з’ясувалося, що сирійський диктатор, який втік з країни, веде розкішне життя в Росії та обідає в найдорожчих ресторанах.