"Задача практически невыполнима": на производство ракет для системы Patriot для Украины претендуют несколько стран ЕС

Заявление президента США Дональда Трампа о передаче Украине лицензии на производство ракет для систем "Патриот" не приведет к скорейшему появлению необходимого количества средств. По оценкам экспертов, налаживание такого производства может занять не менее года.

Хронический дефицит ракет-перехватчиков в Украине сохранится, а Киеву придется сделать трудный выбор, какие цели защищать в первую очередь. Об этом пишет издание Reuters.

Эксперты считают, что времени, необходимого для строительства сборочного завода и привлечения подрядчиков, недостаточно для того, чтобы производство началось в ближайшее время. По словам ракетного эксперта Фабиана Гоффмана из Норвежского института оборонных исследований, этот процесс вряд ли займет менее 12 месяцев, а скорее — значительно больше.

Он сослался на соглашение Raytheon с европейским производителем MBDA о производстве перехватчиков в Германии уже в 2024 году — первые поставки ожидаются не раньше начала 2027 года. Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что новые перехватчики для Украины будут производиться в ряде стран.

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Несколько стран ЕС готовы производить противоракеты для Украины Фото: Скриншот

Первым кандидатом на эту роль является Германия и несколько неназванных стран, где это позволяет обстановка в сфере безопасности, а уже после завершения боевых действий производство могут перенести в Украину. В то же время масштаб проблем для Киева огромен, ведь РФ производит не менее 700–800 баллистических ракет в год, а для гарантированного перехвата одной баллистической ракеты требуется примерно три ракеты Patriot (то есть Украине понадобилось бы около 2400 перехватчиков ежегодно).

По словам Фабиана Гоффмана, такая задача является "очень сложной, а фактически — почти невозможной", даже при наличии лицензионного производства в Украине. Та же компания Lockheed в прошлом году поставила лишь чуть более 600 ракет PAC-3, а планирует нарастить выпуск до 2000 единиц только к 2030 году.

План Б для Украины

Именно поэтому Киев заявляет о необходимости альтернативы PAC-3 и возлагает надежды на проект противоракетной обороны Freya, который разрабатывает украинская компания Fire Point совместно с европейскими партнерами, рассчитывая получить более дешевую альтернативу еще до конца года. Эксперт Джек Уотлинг из лондонского аналитического центра RUSI назвал этот проект рискованной, но потенциально очень выгодной ставкой.

Среди других реалистичных вариантов Вотлинг назвал европейскую систему SAMP/T NG производства Eurosam (совместное предприятие MBDA и французской компании Thales). В настоящее время, как пишут СМИ, она требует лишь технической доработки и калибровки радара.

По словам Фабиана Гоффмана, Украина может защитить лишь небольшую часть объектов, поэтому Киеву следует "определить приоритетные цели" для защиты. По мнению эксперта, наилучшей стратегией для Киева может стать "активизация собственных наступательных действий".

Ранее "Фокус" сообщал о том, как скоро Украина начнет производить ракеты для Patriot. Журналист Денис Попович отмечает, что, несмотря на общий скептицизм среди мировых экспертов, у Киева был ряд нестандартных вариантов действий в таких ситуациях.

Впоследствии стали известны некоторые нюансы производства ракет Patriot в Украине. Эксперты приводят несколько факторов, с которыми столкнутся Киев и его союзники при производстве противоракет.