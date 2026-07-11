"Завдання майже неможливе": на виробництво ракет до Patriot для України претендує кілька країн ЄС

Заява президента США Дональда Трампа щодо передачі Україні ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot не призведе до швидкої появи потрібної кількості засобів. За оцінками експертів, налагодження такого виробництва може зайняти щонайменше рік.

Хронічний дефіцит ракет-перехоплювачів в Україні збережеться, а Києву доведеться робити важкий вибір, які цілі захищати в першу чергу. Про це пише видання Reuters.

Експерти вважають, що часу, потрібного для будівництва складального заводу та організації підрядників, недостатньо, щоб виробництво почалося швидко. За словами ракетного експерта Фабіана Гоффмана з Норвезького інституту оборонних досліджень, процес навряд чи займе менше 12 місяців, а швидше — значно більше.

Він навів угоду Raytheon із європейським виробником MBDA щодо виробництва перехоплювачів у Німеччині ще 2024 року — перші поставки очікуються не раніше початку 2027-го. Джерела, обізнані з перемовинами, повідомили, що нові перехоплювачі для України вироблятимуть в низці країн.

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Кілька країн ЄС готові виробляти протиракети для України Фото: Скриншот

Першим кандидатом на це місце є Німеччина та кілька неназваних країн, де дозволяє безпекова ситуація, а вже після завершення бойових дій виробництво можуть перенести в Україну. Водночас масштаб проблем для Києва є великим, адже РФ виробляє щонайменше 700-800 балістичних ракет на рік, а для гарантованого перехоплення однієї балістичної ракети потрібно приблизно три ракети Patriot (тобто Україні знадобилося б близько 2400 перехоплювачів щорічно).

За словами Фабіана Гоффмана, таке завдання є "дуже складним, а фактично — майже неможливим", навіть маючи ліцензійне виробництво в Україні. Та ж компанія Lockheed торік поставив лише понад 600 ракет PAC-3, а планує наростити випуск до 2000 одиниць лише до 2030 року.

План Б для України

Саме тому Київ заявляє про потребу альтернативі PAC-3 та покладає надії на проєкт протиракетної оборони Freya, який розробляє українська компанія Fire Point спільно з європейськими партнерами, сподіваючись отримати дешевшу альтернативу ще до кінця року. Експерт Джек Уотлінг з лондонського аналітичного центру RUSI назвав цей проєкт ризикованою, але потенційно дуже вигідною ставкою.

Серед інших реалістичних варіантів Вотлінг назвав європейську систему SAMP/T NG виробництва Eurosam (спільне підприємство MBDA та французької Thales). Наразі, як пише медіа, це потребує лише технічного доопрацювання та калібрування радара.

За словами Фабіана Гоффмана, Україна може захистити лише невелику частку об'єктів, а тому Київ має "визначити пріоритетні цілі" для захисту. На думку експерта, найкращою стратегією для Києва може стати "посилення власних наступальних дій".

Раніше Фокус повідомляв про те, як швидко Україна почне виробляти ракети до Patriot. Журналіст Денис Попович указує, що попри загальний скепсис у світі серед фахівців, Київ мав низку нестандартних варіантів діяти в такі сиутації.

Згодом стало відомо про нюанси виробництва ракет Patriot в Україні. Фахівці наводять кілька обставин, перед якими зіткнеться Київ та союзники при виробництві протиракет.