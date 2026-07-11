В Италии экс-разведчик передавал РФ данные о ракетах CAMM-ER для украинской ПВО

Шпионскую сеть, собиравшую информацию о возможностях противовоздушной обороны, которые западные страны направляют в Украину, раскрыли итальянские правоохранители в Риме.

Полиции удалось установить прослушку и записать разговор предполагаемого офицера российской военной разведки, который расспрашивал информатора в Италии, 59-летнего Гавино Пираса, экс-сотрудника итальянской секретной службы, о системах ПВО, сообщает ресурс Defense News.

Среди прочего, речь шла о европейской системе SAMP-T, переданной Киеву, и Michelangelo Dome, системе ПВО, разработанной итальянской компанией Leonardo, которая должна быть испытана в Украине в ноябре.

Пирас был арестован на этой неделе вместе с другим сотрудником итальянской разведки. За ним следили во время его встречи с офицером ГРУ.

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Его обвиняют в использовании денег, предоставленных российским чиновником Михаилом Астаховым, для вербовки информаторов в итальянской армии, которые передавали ему секретную информацию, запрашиваемую россиянином. Сейчас расследование ведется в отношении пяти предполагаемых информаторов.

Согласно судебным документам, которые изучили журналисты издания, Астахов — военный атташе российского посольства в Риме — передавал Пирасу списки запросов информации от своего начальства на секретных встречах, а также получал чипы с записями, которые для него оставляли в условленном тайнике.

За каждый пакет информации россиянин платил 4000 евро, и Пирас, по его собственным словам, был готов передать все, что мог найти.

Что интересовало россиян больше всего?

Целью РФ было выяснить, как именно Европа помогает Украине защищаться от российских ракетных и беспилотных атак. Так, Астахов спрашивает о запланированном компанией Leonardo проекте Michelangelo Dome, системе ПВО, разработанной с использованием открытой архитектуры, которая позволит странам-партнерам объединять существующие средства и обеспечивать их совместимость.

В ответ на запрос информации о европейской системе ПВО Samp-T, поставленной Украине Италией и Францией, Пирас ссылается на данные об батарее, которые он ранее не затрагивал, а также отвечает на запросы о зенитной ракете MBDA CAMM-ER, сборку которой Украина обсуждает. Считается, что для борьбы с баллистикой она слабовата, а вот для ликвидации "Шахедов" и крылатых ракет вполне могут быть полезными.

Отметим, что Италия публично не заявляла о подобных проектах и поставках этих вооружений Киеву.

Среди другого, что интересовало россиян, издание называет эффективность атак на ядерные объекты Ирана и перспектива возобновления работ на них, перевооружение ЕС, НАТО и Италии, закупка Римом ракет Storm Shadow, помощь Украине в создании ракет большой дальности и даже подводный беспилотник Leonardo, испытания которого сейчас проходят в Италии.

Пирас в одной из стенограмм говорит россиянину, что при планировании дальнобойных ударов по российским НПЗ помощь Украине разведданными предоставляет не Италия, а Великобритания.

Информатор также рассказал Астахову, что итальянцы изучают особенности российского танка Т-90, и поведал другие данные.

После ареста Пираса его адвокат упорно отрицает любое сотрудничество своего подзащитного с россиянами.

Реакция правительства Италии не заставила себя ждать

На этой же неделе Италия выслала двух российских военных атташе, работавших в российском посольстве, включая Астахова.

"Генеральный секретарь Фарнезины только что сообщил российскому послу в Риме, что Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение 3 дней. Москва продолжает использовать свое гибридное оружие для нападения на Запад и Италию. Это серьезное и неприемлемое вмешательство в дела итальянских институтов и национальной безопасности, — написал в Х министр иностранных дел Италии Антонио Таяни 9 июля.

Напомним, РФ шпионила за базами НАТО через камеры дверных звонков.

Также сообщалось, что болгарских шпионов депортировали из Великобритании. Они работали на Кремль и шпионили за украинскими военными, которые проходили подготовку за рубежом.