Минюст США вызвал в суд журналистов New York Times из-за "катарского" самолета Трампа: подробности

Министерство юстиции США вызвало в суд журналистов издания New York Times из-за материала о самолете, подаренном Катаром главе Белого дома Дональду Трампу. В редакции говорят о попытке оказать давление на СМИ в связи с обнародованной информацией.

Речь идет о четырёх журналистах издания — Джулиане Барнсе, Эрике Липтоне, Тайлере Пейджере и Эрике Шмитте, которые ранее написали материал о ряде проблем в "катарском самолёте" Трампа. Об этом сообщает New York Times.

Ранее журналисты в своём материале сообщили, что Секретная служба рекомендовала Трампу возвращаться с саммита НАТО в Турции на старом самолёте Air Force One, а не на новом Boeing 747-8, подаренном Катаром. Причина — новый самолёт не оснащён некоторыми передовыми системами безопасности, имевшимися на предыдущих самолётах, в частности системой противоракетной защиты.

Это решение было принято после появления сообщений о том, что Израиль предупредил Трампа о возможном заговоре Ирана с целью покушения на него. В то же время пресс-секретарь Белого дома Стивен Ченг раскритиковал журналистов NYT за подобные публикации и опроверг наличие каких-либо реальных опасений относительно безопасности президента.

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СМИ отмечает, что повестки в суд подписал прокурор США в Манхэттене Джей Клейтон, которого Трамп недавно выдвинул на должность директора национальной разведки. В то же время в самих повестках в суд практически нет конкретных деталей, а лишь указано о необходимости дать показания в связи с "возможным нарушением федерального уголовного законодательства".

Трамп на новом самолете, подаренном Катаром Фото: New York Post

Реакция Министерства юстиции США и группы журналистов

Пресс-секретарь Минюста США Эмили Ковингтон заявила, что её ведомство преследует не самих журналистов, а тех, кто передаёт им секретную информацию (статья авторов основывалась на анонимных источниках).

"Мы ценим и высоко оцениваем важную роль, которую играет пресса в этой стране, но Министерство юстиции также играет важную роль в обеспечении того, чтобы люди, которым доверены государственные секреты, использовали эту информацию надлежащим образом. Мы понимаем, что здесь всегда может существовать естественная напряженность, но мы не собираемся игнорировать закон", — сказала пресс-секретарь.

Между тем в редакции NYT такие действия администрации Трампа считают способом давления на СМИ и запугивания журналистов. Ведущий юрист издания Дэвид МакКроу отмечает, что появление федеральных агентов на пороге редакции должно "возмущать каждого американца, который верит в Конституцию и свободу прессы, которую она защищает".

"Наши журналисты лишь сообщают факты и отстаивают право американцев знать, как работает их правительство и как расходуются налоговые средства. Эти действия следует расценивать не иначе как попытку запугать журналистов и помешать обществу узнать правду о том, что происходит в стране", — сказал г-н МакКроу.

Ранее Фокус сообщал о том, как Трамп задумался уйти на пенсию и выбрал преемника. Источники, близкие к Трампу, утверждают, что он решил не баллотироваться на третий срок и уже определился с преемником.

Впоследствии стало известно, что Трамп спровоцировал новые слухи о деменции на саммите НАТО. Проанализировав поведение президента США, нью-йоркский хирург Пол Хазер в комментарии немецкому изданию отметил, что у Трампа наблюдается снижение умственных способностей, связанное с его возрастом.