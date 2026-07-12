Мінюст США викликав до суду журналістів New York Times через "катарський" літак Трампа: деталі

Міністерство юстиції США викликало до суду журналістів видання New York Times через матеріал про подарований Катаром літак для глави Білого Дому Дональда Трампа. У редакції говорять про спробу тиску на ЗМІ щодо оприлюдненої інформації.

Мова йде про чотирьох журналістів видання — Джуліана Барнса, Еріка Ліптона, Тайлера Пейджера та Еріка Шмітта, які раніше написали матеріал про низку проблем у "катарському літаку" Трампа. Про це повідомляє New York Times.

Раніше журналісти у своєму матеріалі повідомили, що Секретна служба радила Трампу повертатися з саміту НАТО в Туреччині на старому борту Air Force One, а не на новому Boeing 747-8, подарованому Катаром. Причина — новий літак не має частини передових систем безпеки попередніх бортів, зокрема протиракетного захисту.

Це рішення ухвалили після повідомлень про те, що Ізраїль попередив Трампа про можливу змову Ірану з метою замаху на нього. Водночас речник Білого дому Стівен Ченг розкритикував журналістів NYT за подібні публікації й заперечив існування будь-яких реальних побоювань щодо безпеки президента.

Відео дня

ЗМІ вказує, що повістки до суду підписав прокурор США в Манхеттені Джей Клейтон, якого Трамп нещодавно висунув на посаду директора національної розвідки. Водночас у самих викликах до суду майже не має конкретних деталей, але лише вказано про потребу дати свідчення щодо "можливого порушення федерального кримінального законодавства".

Трамп на новому літаку, подарованому Катаром Фото: New York Post

Реакція Мінюсту США та команди журналістів

Речниця Мін'юсту США Емілі Ковінгтон заявила, що її відомство не переслідує саме журналістів, а тих, хто розголошує для них секретну інформацію (стаття авторів спиралася на анонімні джерела).

"Ми цінуємо і високо оцінюємо важливу роль, яку преса відіграє в цій країні, але Міністерство юстиції також відіграє важливу роль у забезпеченні того, щоб люди, яким довірені державні секрети, використали цю інформацію належним чином. Ми розуміємо, що тут завжди може існувати природна напруга, але ми не збираємось ігнорувати закон", — сказала прес-секретарка.

Тим часом у редакції NYT такі дії адміністрації Трампа вважають способом тиску на ЗМІ та залякування журналістів. Провідний юрист видання Девід МакКроу вказує, що поява федеральних агентів на порозі журналістів має "обурювати кожного американця, який вірить у Конституцію та свободу преси, яку вона захищає".

"Наші журналісти видання лише повідомляють факти та захищають право американців знати, як працює їхній уряд і витрачаються податкові кошти. Ці дії варто розцінювати не інакше як спробу залякати журналістів і завадити суспільству дізнатися правду про те, що відбувається в країні", — сказав пан МакКроу.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп задумався йти на пенсію і обрав наступника. Джерела, наближені до Трампа, стверджують, що він вирішив не балотуватися на третій термін і вже визначився з наступником.

Згодом стало відомо, що Трамп спровокував нові чутки про деменцію на саміті НАТО. Проаналізувавши поведінку президента США, нью-йоркський хірург Пол Хазер у коментарі німецькому виданню зазначив, що у Трампа спостерігається зниження розумових здібностей, пов’язане з його віком.