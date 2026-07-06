Трамп збирається піти на пенсію: президент США обрав наступника, — ЗМІ

Джерела, наближені до Трампа, стверджують, що він вирішив не балотуватися на третій термін і вже визначився з тим, хто стане його наступником. Багато хто робив ставку на державного секретаря Марко Рубіо, але президент США обрав віцепрезидента Джей Ді Венса.

Низка анонімних джерел у Білому домі стверджують, що Дональд Трамп підтримав Джея Ді Венса, висунувши його проти Марко Рубіо у боротьбі за місце в Білому домі як свого наступника, пише The Daily Beast.

Помічники повідомили виданню Axios у понеділок, що Трамп фактично став на бік Венса, відмовившись підтримати держсекретаря у питанні висунення своєї кандидатури на посаду лідера Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

"Джей Ді заслуговує на це, і Трамп це бачить", — повідомило джерело Axios, додавши, як не дивно, що Рубіо "і так не планував балотуватися, а зараз ймовірність цього ще менша".

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Інше джерело в Білому домі заявило, що "президент більше не запитує: „Джей Ді чи Марко?“, і що Трамп замість цього почав говорити: „Джей Ді чудово підходить, правда?“"

Джерела цитує репортер Марк Капуто, який вже давно посилається на надійних інсайдерів з оточення президента США.

Стаття Капуто з’явилася слідом за іншою статтею на підтримку Венса, опублікованою десять днів тому. Співзасновник Axios Майк Аллен 26 червня написав, що Венс зібрав 4,2 мільйона доларів під час однієї вечері в Кремнієвій долині, пов’язавши цю суму з "очікуваною участю у президентських виборах 2028 року". Обидві статті спираються на неназвані джерела та вказують на результати президентських опитувань через два роки.

Венс займається просуванням своєї книги та кампанією зі збору пожертв. Минулого місяця він опублікував свої останні мемуари "Причастя: Як я повертаюся до віри", а також зібрав близько 70 мільйонів доларів для Національного комітету Республіканської партії. За той самий період віцепрезидент дав понад 30 інтерв’ю і найближчими кількома тижнями планує вирушити в турне на підтримку своєї книги.

Видання повідомляє, що віце-президент також перебуває у піднесеному настрої після того, як він та його дипломатичні соратники з руху MAGA, спеціальний посланник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер, допомогли укласти попередню угоду про припинення війни з Іраном у червні.

Інший ймовірний кандидат на посаду наступника Трампа, Марко Рубіо, неодноразово заперечував, що прагне обійняти посаду президента, і заявляв, що підтримає Венса, якщо той висуне свою кандидатуру у 2028 році.

Марко Рубіо стверджує, що не хоче бути президентом США Фото: The White House

Втім, Трамп публічно не висловлював своїх уподобань і не говорив, хто стане його наступником. Ще 3 червня він натякав на кандидатури Венса та Рубіо, заявляючи, що обидва кандидати "чудові" і що до 2028 року "ще багато часу".

До того ж Дональд Трамп неодноразово заявляв, що сам не проти знову балотуватися на посаду президента США. "Фокус" повідомляв , що в Конституції знайшли лазівки для цього.

Про третій президентський термін Трампа говорять навіть "пророки", які вважають, що він не піде з Білого дому.