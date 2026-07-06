Трамп собрался на покой: президент США выбрал преемника, — СМИ

Источники, близкие к Трампу, утверждают, что он решил не идти на третий срок и уже решил, кто станет его преемником. Многие ставили на госсекретаря Марко Рубио, но президент США выбрал вице-президента Джей Ди Вэнса.

Ряд анонимных источников в Белом доме утверждают, что Дональд Трамп поддержал Джей Ди Вэнса, выдвинув его против Марко Рубио в борьбе за место в Белом доме в качестве своего преемника, пишет The Daily Beast.

Помощники сообщили изданию Axios в понедельник, что Трамп фактически встал на сторону Вэнса, отказавшись от поддержки госсекретаря в вопросе выдвижения своей кандидатуры на пост лидера республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

"Джей Ди это заслуживает, и Трамп это видит", — сообщил источник Axios, добавив, как ни странно, что Рубио "и так не планировал баллотироваться, а сейчас вероятность этого еще меньше".

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Другой источник в Белом доме заявил, что "президент больше не спрашивает: "Джей Ди или Марко?", и что Трамп вместо этого стал говорить: "Джей Ди отлично подходит, правда?"

Источников цитирует репортер Марк Капуто, который давно цитирует надежных инсайдеров из окружения президента США.

Статья Капуто следует за другой статьей в поддержку Вэнса, опубликованной десять дней назад. Соучредитель Axios Майк Аллен 26 июня написал, что Вэнс собрал 4,2 миллиона долларов на одном ужине в Кремниевой долине, связав эту сумму с "ожидаемым участием в президентских выборах 2028 года". Обе статьи опираются на неназванные источники и указывают на результаты президентских опросов через два года.

Вэнс занимается продвижением своей книги и кампанией по сбору пожертвований. В прошлом месяце он опубликовал свои последние мемуары "Причастие: Как я возвращаюсь к вере", а также собрал около 70 миллионов долларов для Национального комитета Республиканской партии. За тот же период вице-президент дал более 30 интервью и в ближайшие несколько недель планирует отправиться в турне в поддержку своей книги.

Издание пишет, что вице-президент также находится в приподнятом настроении после того, как он и дипломатические соратники из движения MAGA, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, помогли заключить предварительное соглашение о прекращении войны с Ираном в июне.

Другой вероятный кандидат на пост преемника Трампа, Марко Рубио, неоднократно отрицал, что стремиться занять Овальный кабинет и заявлял, что поддержит Вэнса, если тот будет баллотироваться в 2028 году.

Марко Рубио утверждает, что не хочет быть президентом США Фото: The White House

Впрочем, Трамп публично не выражал предпочтений и не говорил, кто будет преемником. Еще 3 июня он намекал на кандидатуру Вэнса и Рубио, заявляя, что оба кандидата "великолепны" и что до 2028 года "еще много времени".

У тому же Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что сам не прочь снова баллотироваться на пост президента США. Фокус рассказывал, что в Конституции нашли лазейки для этого.

О третьем президентском сроке Трампа говорят даже "пророки", которые считают, что он не уйдет из Белого дома.