Трамп спровокував нові чутки про деменцію на саміті НАТО, — BILD (відео)

Президент США Дональд Трамп відвідав саміт НАТО в Анкарі (Туреччина), і його поведінка, а також зауваження знову порушили питання щодо стану здоров’я 80-річного американського лідера.

Після прибуття президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяв Трампа за руку, коли той оглядав почесну варту, оскільки глава Білого дому виглядав дещо невпевнено на ногах, пише BILD.

Під час спілкування з журналістами глава Білого дому кілька разів обмовився.

Так, спочатку він згадав про напад "Ісламської Республіки Японія", а потім звернувся до президента України Володимира Зеленського, який сидів поруч із ним, назвавши його "Путін". Щоправда, він одразу ж перетворив це на жарт.

Він також знову докладно розмірковував про 47 років диктатури в Ірані та заявив, що війни в Україні не було б, якби він був президентом. До того ж, преса відзначала, що на брифінгу Трамп часто відволікався від суті розмови й переходив на зовсім інші теми.

Відео дня

Трамп назвав Зеленського Путіним

Проаналізувавши поведінку президента США, нью-йоркський хірург Пол Хазер у коментарі німецькому виданню зазначив, що у Трампа спостерігається зниження розумових здібностей, пов’язане з його віком. Особливо це очевидно, якщо порівняти його виступи кілька років тому та зараз.

"Певні мовленнєві навички слабшають. Це чітко кидається в очі", — підкреслив він.

Довгі промови Трампа, в яких він перескакує з теми на тему, а також постійне повторення одних і тих же фактів, анекдотів та успіхів, теж викликають дискусію щодо його когнітивних функцій.

Як припускає The New York Times, застереження можуть бути пов’язані й із снодійним препаратом Ambien, який лікарі призначають Трампу для тривалих перельотів через океан.

У свою чергу, американський президент не перестає заперечувати проблеми зі здоров’ям, а свій стиль висловлювання він називає "The Weave" — переплетенням різних тем.

Раніше в Білому домі запевняли, що Трамп проходить планові медичні огляди, які свідчать про "відмінний стан здоров’я", а прес-секретар президента Керолайн Левітт звинувачує ЗМІ в лицемірстві.

За її словами, журналісти закривали очі на вкрай слабкий стан колишнього президента Джо Байдена, тоді як у випадку з Трампом розглядають під лупою кожну деталь.

Нагадаємо, різкі й часто неоднозначні дописи Трампа в соцмережах, на кшталт того, де він зображений у образі Христа, а також постійні образи на адресу союзників і партнерів спонукали демократів, які вже давно ставлять під сумнів психічну придатність президента, знову закликати до застосування 25-ї поправки для усунення президента від влади через недієздатність.

Більше того, про це говорять навіть колишні соратники президента. Так, екс-представниця Республіканської партії від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, яка нещодавно розірвала стосунки з Трампом, виступила за застосування 25-ї поправки, заявивши, що загроза знищення іранської цивілізації — це "не жорстка риторика, а божевілля".