Трамп спровоцировал новые слухи о деменции на саммите НАТО, — BILD (видео)

Президент США Дональд Трамп посетил саммит НАТО в Анкаре (Турция), и его поведение, а также оговорки снова подняли вопрос о состояния здоровья 80-летнего американского лидера.

По прибытии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял Трампа за руку, когда тот осматривал почетный караул, потому что глава Белого дома выглядел немного неуверенно на ногах, пишет BILD.

Общаясь с журналистами, глава Белого дома несколько раз оговорился.

Так, сначала он сказал о нападении "Исламской Республики Япония", а затем обратился к президентуУкраины Владимиру Зеленскому, который сидел рядом с ним, назвав его "Путин". Правда, он сразу же перевел это в шутку.

Он также снова пространно рассуждал о 47 годах диктатуры в Иране и заявил, что войны в Украине бы не было, если бы он был президентом. К тому же, пресса фиксировала, что на брифинге Трамп часто отвлекался от сути разговора и переключался на совершенно другие темы.

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Трамп назвал Зеленского Путиным

Проанализировав поведение президента США, нью-йоркский хирург Пол Хазер в комментарии немецкому изданию сказал, что у Трампа наблюдается снижение умственных способностей, связанное с его возрастом. Особенно это очевидно, если сравивать его выступления несколько лет назад и сейчас.

"Определенные речевые навыки ослабевают. Это отчетливо бросается в глаза", — подчеркнул он.

Долгие речи Трампа, в которых он перескакивает с темы на тему, а также постоянное повторение одних и тех же фактов, анекдотов и успехов, тоже вызывают дискуссию о его когнитивных функциях.

Как предполагает The New York Times, оговорки могут быть связаны и со снотворным Ambien, которое врачи прописывают Трампу для долгих перелетов через океан.

В свою очередь американский президент не перестает отрицать проблемы со здоровьем, а свой стиль речи он называет "The Weave" — переплетением различных тем.

Ранее в Белом доме заверяли, что Трамп проходит плановые медосмотры, которые показывают "прекрасное состояние здоровья, а пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт обвиняет СМИ в лицемерии.

По ее словам, на крайнюю немощь бывшего президента Джо Байдена журналисты закрывали глаза, тогда как в случае Трампа рассматривают под лупой каждую деталь.

Напомним, резкие и часто неоднозначные публикации Трампа в соцсетях вроде той, где он в образе Христа, а также постоянные оскорбления в сторону союзников и партнеров побудили демократов, которые давно ставят под сомнение психологическую пригодность президента, вновь призвать к применению 25-й поправки для отстранения президента от власти по причине недееспособности.

Более того, об этом говорят даже бывшие соратники президента. Так, экс-представительница Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, недавно порвавшая с Трампом, выступила за использование 25-й поправки, заявив, что угроза уничтожения иранской цивилизации — это "не жесткая риторика, а безумие".