Аномальная жара в Европе: число жертв превысило отметку в 10 тысяч — Reuters

Европейские страны зафиксировали более 10 тысяч случаев сверхсмертности во время рекордной волны жары, охватившей запад континента в конце июня. Подавляющее большинство жертв — более 9 тысяч — это люди в возрасте от 65 лет.

Журналисты пишут, что сильная жара может привести к летальному исходу из-за теплового удара или обострения сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, и именно пожилые люди находятся в группе наибольшего риска. Об этом сообщает агентство Reuters.

Главный врач датского института Statens Serum Institut Лассе Вестергор назвал такой уровень избыточной смертности в это время года необычно высоким. По его словам, столь высокую избыточную смертность трудно объяснить чем-либо другим, кроме экстремальной жары.

Учёные ранее заявляли, что июньская волна жары была бы "практически невозможна" без вызванного человеком изменения климата, которое делает такие волны более частыми и интенсивными. Данные, собранные из национальной статистики смертности 27 европейских стран, охватывают избыточную смертность от всех причин — не только связанных с жарой — за неделю с 22 по 28 июня, когда волна жары достигла пика во Франции, Испании, Великобритании и других странах.

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Анализ числа смертей от жары в Европе за последние годы Фото: Reuters

За предыдущие восемь недель средняя смертность в тех же странах была примерно на 500 смертей в неделю ниже обычного уровня. Экстремальная жара в конце июня нарушила энергоснабжение, вынудила закрыть школы и побила температурные рекорды во Франции, Испании и Великобритании.

На данный момент именно Франция и Бельгия стали единственными двумя странами Европы с "очень высокой" избыточной смертностью за последнюю неделю июня. По данным бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, избыточная смертность в Бельгии достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений во время волн жары, которые фиксируются с 2000 года.

Также сообщается, что в Англии и Уэльсе от причин, связанных с жарой, за время майской и июньской волн жары умерли 2700 человек. По данным исследователей, 42 % этих смертей были вызваны дополнительным теплом, обусловленным глобальным потеплением.

Ранее "Фокус" сообщал о том, какие лайфхаки помогут в жару. Многие из этих популярных советов не имеют под собой научного обоснования, а некоторые из них при определенных условиях могут даже нанести вред здоровью. Как

Впоследствии стало известно, что Франция и страны ЕС сообщают о рекордном числе жертв. Синоптики предупреждают о новых экстремальных температурах на континенте в ближайшие дни.