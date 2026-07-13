Аномальна спека в Європі: кількість жертв перевищує позначку в 10 тисяч — Reuters

Європейські країни зафіксували понад 10 тисяч надлишкових смертей під час рекордної хвилі спеки, що охопила захід континенту наприкінці червня. Переважна більшість жертв — понад 9 тисяч — це люди віком від 65 років.

Журналісти пишуть, що екстремальна спека може вбивати через тепловий удар або загострення серцево-судинних і респіраторних захворювань, і саме літні люди перебувають у групі найбільшого ризику. Про це повідомляє видання Reuters.

Головний лікар данського інституту Statens Serum Institut Лассе Вестергор назвав такий рівень надлишкової смертності в цю пору року незвично високим. За його словами, важко пояснити настільки високу надлишкову смертність чимось іншим, окрім екстремальної спеки.

Науковці раніше заявляли, що червнева хвиля спеки була б "практично неможливою" без спричиненої людиною зміни клімату, яка робить такі хвилі частішими та інтенсивнішими. Дані, зібрані з національної статистики смертності 27 європейських країн, охоплюють надлишкові смерті від усіх причин — не лише пов'язаних зі спекою — за тиждень з 22 по 28 червня, коли хвиля спеки досягла піку у Франції, Іспанії, Британії та інших країнах.

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Аналіз кількості смертей від спеки у Європі за останні роки Фото: Reuters

У попередні вісім тижнів середня смертність у тих самих країнах була приблизно на 500 смертей на тиждень нижчою за типовий рівень. Екстремальна спека наприкінці червня порушила енергопостачання, змусила закрити школи та побила температурні рекорди у Франції, Іспанії та Британії.

Наразі саме Франція та Бельгія стали єдиними двома країнами Європи з "дуже високою" надлишковою смертністю за останній тиждень червня. За даними бельгійського інституту громадського здоров'я Sciensano, надлишкова смертність у Бельгії стала найвищою за весь час спостережень під час хвиль спеки, які фіксують з 2000 року.

Також повідомляється, що в Англії та Уельсі від причин, пов'язаних зі спекою, за час травневої та червневої хвиль спеки померло 2700 людей. За даними дослідників, 42% цих смертей спричинило додаткове тепло, зумовлене глобальним потеплінням.

Раніше Фокус повідомляв про те, які з лайфхаків допоможуть під час спеки. Багато з цих популярних порад не мають під собою наукового підґрунтя, а деякі з них за певних умов можуть навіть зашкодити здоров'ю.як

Згодом стало відомо, що Франція та країни ЄС повідомляють про рекордне число жертв. Синоптики попереджають про нові екстремальні температури на континенті найближчими днями.