"Водная оккупация": моллюски из Украины забивают трубы и разрушают инфраструктуру в США

Моллюски и рыбы из бассейна Чёрного моря попали в Великие озёра в Северной Америке и стали опасными инвазивными видами. Дрейсены, происходящие из низовья Днепра, нанесли миллиардный ущерб инфраструктуре и местным экосистемам.

Об этом сообщила "Телеграфу" заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиолог Юлия Куцоконь.

По её словам, из бассейна Чёрного моря в США попали как минимум два вида дрейсен — полиморфная, или речная, и бугская. Их распространение связывают с судоходством в XIX веке.

Дрейсены — это небольшие пресноводные двустворчатые моллюски, похожие на мидии. Они живут колониями, прикрепляются к камням, трубам, судам и другим поверхностям и фильтруют воду.

"Генетически было доказано, что именно из низовья Днепра они с баластными водами распространились в крупные североамериканские озёра", — рассказала Куцоконь.

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Оба вида распространились в районе Великих озер на территории США и Канады. В 1980-х годах дрейсены были обнаружены в Северной Америке, а впоследствии стали одной из главных экологических проблем региона.

Одна особь дрейсены может фильтровать до 10 литров воды в день, а плотность колоний достигает 10 тысяч особей на квадратный метр. Моллюск помогает очищать воду и служит биоиндикатором её чистоты.

В то же время дрейсены образуют плотные многослойные скопления. Они забивают водозаборные трубы, блокируют работу гидросооружений, выводят из строя промышленное оборудование и обрастают днища судов. Кроме того, инвазивные моллюски вытесняют местную фауну.

Среди других водных видов из Черноморского бассейна, которые попали в США, эксперт назвала бычка-кругляка, бычка-цуцика и обыкновенного ерша.

Бичок-кругляк считается одним из самых успешных инвазивных видов позвоночных в Великих озёрах. Генетические исследования показали, что одним из источников его распространения был район Днепровско-Бугского лимана вблизи Херсона, а также нижний Дунай.

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