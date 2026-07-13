Водна окупація: молюски з України забивають труби та руйнують інфраструктуру у США

Молюски та риби з басейну Чорного моря потрапили до Великих озер у Північній Америці й стали небезпечними інвазивними видами. Дрейсени, які походять з пониззя Дніпра, завдали мільярдних збитків інфраструктурі та місцевим екосистемам.

Про це повідомила “Телеграфу” завідувачка відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологиня Юлія Куцоконь.

За її словами, з басейну Чорного моря до США потрапили щонайменше два види дрейсен — поліморфна, або річкова, та бузька. Їх поширення пов'язують із судноплавством у XIX столітті.

Дрейсени — це невеликі прісноводні двостулкові молюски, схожі на мідій. Вони живуть колоніями, прикріплюються до каміння, труб, суден та інших поверхонь і фільтрують воду.

“Генетично доведено було, що вони саме із пониззя Дніпра з баластними водами поширились у великі північноамериканські озера”, — розповіла Куцоконь.

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Обидва види поширилися у Великих озерах на території США та Канади. У 1980-х роках дрейсен виявили у Північній Америці, а згодом вони стали однією з головних екологічних проблем регіону.

Одна особина дрейсени може фільтрувати до 10 літрів води на день, а щільність колоній сягає 10 тисяч особин на квадратний метр. Молюск допомагає очищати воду та є біоіндикатором її чистоти.

Водночас дрейсени утворюють щільні багатошарові скупчення. Вони забивають водозабірні труби, блокують роботу гідроспоруд, псують промислове обладнання та обростають на днищах суден. Крім того, інвазивні молюски витісняють місцеву фауну.

Серед інших водних видів із чорноморського басейну, які потрапили до США, експертка назвала бичка-кругляка, бичка-цуцика та йоржа звичайного.

Бичок-кругляк вважається одним із найуспішніших інвазивних хребетних видів у Великих озерах. Генетичні дослідження показали, що одним із джерел його поширення був район Дніпровсько-Бузького лиману біля Херсона, а також нижній Дунай.

Нагадаємо, у водоймах Києва активно поширюється сонячний окунь, якого рибалки називають “окунем-піраньєю”. Інвазивна риба поїдає ікру та мальків інших видів і може витісняти місцевих хижаків.

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