США подняли в небо десяток военных самолетов: американские военные бомбили Иран (видео)

В ночь на 14 июля американская армия бомбардировала ряд городов Ирана, подняв в небо около десятка военных самолетов. Иран вновь нанес ракетный удар по судам в Ормузском проливе.

Бомбардировка Ирана была проведена по приказу главнокомандующего и произошла уже третью ночь подряд. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

"Сегодня в 16:45 по восточному времени Центральное командование США, выполняя приказ Верховного главнокомандующего, начало третью подряд ночную серию ударов по Ирану", — говорится в сообщении.

В командовании также добавили, что эти атаки призваны ограничить возможности иранских вооружённых сил, в частности их способность обстреливать гражданских лиц и коммерческие суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив.

Центральное командование США сообщило о новых ударах по Ирану Фото: Скриншот

CNN отметило, что во время бомбардировок Ирана утром во вторник в небе было замечено как минимум десяток американских военных самолетов, которые кружили у побережья ОАЭ в Персидском заливе, Оманском заливе и над Саудовской Аравией. Об этом свидетельствуют данные систем отслеживания полётов.

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Радары зафиксировали, в частности, девять самолетов-заправщиков KC-135R и два KC-46A, несколько разведывательных и наблюдательных самолетов, в том числе один самолет системы воздушного предупреждения и управления E3-B Sentry и самолет морского наблюдения ВМС США Poseidon P-8.

Кадры ночных ударов США по Ирану

Иран вновь атаковал танкеры в Ормузском проливе

СМИ также сообщило, что Иран нанёс ракетные удары по крайней мере по двум судам в районе Ормузского пролива. Министерство обороны ОАЭ сообщило о гибели по крайней мере одного члена экипажа в результате этой атаки.

По данным министерства обороны, танкеры "Аль-Бахия" и "Момбаса" подверглись нападению, когда находились в территориальных водах Омана. В результате пострадали также шесть граждан Индии и двое из Украины. Сами суда загорелись после иранских ударов.

Стоит отметить, что накануне президент США Дональд Трамп пригрозил нанести новые "мощные удары" по территории Ирана.

Напомним, 13 июля издание The New York Times сообщило, что США официально возобновили войну против Ирана.

Кроме того, на днях Иран вновь перекрыл проход через Ормузский пролив, несмотря на ультиматум Трампа.