США підійняли у небо десяток військових літаків: американські військові бомбардували Іран (відео)

У ніч на 14 липня американська армія бомбардувала низку міст Ірану, підійнявши у небо з десяток військових літаків. Іран знову уразив ракетами судна в Ормузькій протоці.

Бомбардування Ірану було здійснене за наказом головнокомандувача і відбулося вже третю ніч поспіль. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

"Сьогодні о 16:45 за східним часом Центральне командування США, виконуючи наказ Верховного головнокомандувача, розпочало третю поспіль нічну серію ударів по Ірану", — йдеться у повідомленні.

У командуванні також додали, що ці атаки покликані обмежити можливості іранських збройних сил, зокрема у здатності обстрілювати цивільних громадян та комерційні судна, які намагаються пройти через Ормузьку протоку.

Центральне командування США повідомило про нові удари по Ірану Фото: Скриншот

CNN звернуло увагу, що під час бомбардувань Ірану вранці вівторка у небі було помічено щонайменше десяток американських військових літаків, які кружляли біля узбережжя ОАЕ в Перській затоці, Оманській затоці та над Саудівською Аравією. Про це свідчать дані систем відстеження польотів.

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Радари зафіксували зокрема дев’ять літаків-заправників KC-135R та два KC-46A, кілька розвідувальних та спостережних літаків, зокрема один літак системи повітряного попередження та управління E3-B Sentry та літак морського спостереження ВМС США Poseidon P-8.

Кадри нічних ударів США по Ірану

Іран знову атакував танкери в Ормузькій протоці

Медіа CNN також повідомило, що Іран завдав ракетних ударів щонайменше по двох суднах у районі Ормузької протоки. Міністерство оборони ОАЕ сповістило про загибель щонайменше одного члена екіпажу внаслідок цієї атаки.

За даними оборонного відомства, танкери "Аль-Бахія" та "Момбаса" були атаковані, коли перебували в територіальних водах Оману. Внаслідок цього постраждали також шестеро громадян з Індії та двоє з України. Самі судна загорілися після іранських ударів.

Варто зауважити, що напередодні президент США Дональд Трамп погрожував здійснити нові "потужні удари" по території Ірану.

Нагадаємо, 13 липня видання The New York Times повідомило, що США офіційно відновили війну проти Ірану.

Також днями Іран знову закрив прохід через Ормузьку протоку, попри ультиматум Трампа.