ВСУ впервые приняли участие в параде Дня взятия Бастилии: какие войска пригласили (видео)

14 июля в Париже прошел парад, посвященный Дню взятия Бастилии, и во время парада на плацу впервые появились украинские военные, сообщили СМИ. На видео с места событий были запечатлены около двух десятков бойцов Сил обороны, кроме того, в небе выступили пилоты, проходящие обучение на французских самолетах. Как прошел парад и почему пригласили украинцев?

В параде, приуроченном к Дню взятия Бастилии, приняли участие 20 украинских военнослужащих — офицеров, сержантов и рядовых, — показано в видео на странице медиа "Суспільне" в Facebook. Кроме того, к параду присоединились пилоты Mirage, которые пролетели над парадом рядом со своими побратимами из французской армии. Медиа подчеркнуло, что украинцы впервые принимали участие в таком параде.

Украинские военные для парада выстроились в шесть рядов по три человека в темно-зеленой форме, вероятно, Сухопутных войск ВСУ. Первая тройка несла украинский флаг, а сзади и впереди шагали офицеры, которые в определенный момент отдали честь зрителям и другим военным. Помимо украинцев, на видео фигурировали военные других стран. В частности, под звуки торжественного марша шагали представители Вооруженных сил Словакии и Швеции.

Відео дня

"Украинские пилоты, проходящие обучение на французских самолетах Mirage, пролетели над городом в рамках воздушного парада", — сообщило СМИ.

В посте представлена серия фотографий с парада, посвященного Дню взятия Бастилии. Среди прочего, мы видим эскадрилью из 13 самолетов, которые оставили за собой дымовые шлейфы в цветах французского флага. На другом фото — военные грузовые самолеты, вероятно, Airbus A400M Atlas. В кадр попал президент Франции Эммануэль Макрон, который принимал парад на Елисейских полях вместе с начальником штаба вооруженных сил Франции генералом Тьерри Бюркхаром. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская также присоединились к торжествам.

День взятия Бастилии — бойцы ВСУ на параде 14 июля 2026 года День взятия Бастилии — воздушный парад 14 июля 2026 года День взятия Бастилии — военные самолеты на параде 14 июля 2026 года День взятия Бастилии — Макрон на параде 14 июля 2026 года День взятия Бастилии — Владимир и Елена Зеленские на параде 14 июля 2026 года

День взятия Бастилии — участие Украины

О деталях возможного участия Украины в параде, приуроченном к Дню взятия Бастилии, ранее сообщило агентство "Укринформ". Выяснилось, что Франция объявила тему парада — "Стратегическое пробуждение Европы". Согласно концепции, в торжествах должны были принять участие военные стран Европы, а украинцы стали бы "главным акцентом". Уточнили, что украинцы действительно должны были находиться в кабинах Mirage, открывавших воздушную часть парада, но не за штурвалом, а в роли вторых пилотов, пояснил журналистам источник.

Отметим, что 13 июля в Париже состоялся саммит так называемой коалиции желающих, участники которой заключили соглашение о создании "антибаллистической коалиции". К соглашению присоединились 10 стран, среди них, кроме Украины, Франция, Великобритания, Германия и другие. Зеленский сообщил, что речь идет о совместном создании системы ПВО "Фрейя", в которую европейцы внесут свои оборонные технологии. Система будет дешевле существующих аналогов, и ею смогут пользоваться все, кто присоединится к коалиции.

Напоминаем, что 13 июля Эммануэль Макрон сообщил, какие ракеты Франция разрешила производить Украине.