ЗСУ вперше взяли участь у параді до Дня взяття Бастилії: які війська запросили (відео)

14 липня у Парижі відбувся парад до Дня взяття Бастилії, і під час параду на плацу вперше з'явились українські військові, розповіли медіа. На відео з місця подій фігурували два десятки бійців Сил оборони, крім того, у небі відпрацювали пілоти, які навчаються на французьких літаках. Як відбувся парад та чому запросили українців?

У параді до Дня взяття Бастилії взяли участь 20 українських військових, офіцерів, сержантів та рядових, показало відео на сторінці Facebook медіа "Суспільне". Крім того, долучились пілоти Mirage, які пролетіли над парадом поруч з побратимами з французької армії. Медіа наголосило, що українці вперше брали участь у такому параді.

Українські військові задля параду вишикували у шість рядів по три особи у темно-зеленій формі, ймовірно, Сухопутних військ ЗСУ. Попереду перша трійка несла український прапор, а позаду та попереду крокували офіцери, які у певний момент віддали честь глядачами та іншим військовим. Крім українців, на відео фігурували військові інших країн. Зокрема, під звуки урочистого маршу крокували представники Збройних Сил Словаччини та Швеції.

Відео дня

"Українські пілоти, які проходять навчання на французьких літаках Mirage, пролетіли над містом в межах повітряного параду", — написало медіа.

У дописі є серія фото з параду до Дня взяття Бастилії. Серед інших, бачимо ескадрилью з 13 літаків, які випустили димні смуги у кольорах французького прапора. Інше фото показало військові вантажні літаки, ймовірно, Airbus A400M Atlas. У кадр потрапив президент Франції Емманюель Макрон, який приймав парад на Єлисейських полях разом з начальником штабу збройних сил Франції, генералом Тьєррі Бюркхаром. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська також долучились до урочистостей.

День взяття Бастилії — бійці ЗСУ на параді 14 липня 2026 року День взяття Бастилії — повітряний парад 14 липня 2026 року День взяття Бастилії — військові літаки на параді 14 липня 2026 року День взяття Бастилії — Макрон на параді 14 липня 2026 року День взяття Бастилії — Володимир та Олена Зеленські на параді 14 липня 2026 року

День взяття Бастилії — участь України

Про деталі можливої участі України на параді до Дня взяття Бастилії раніше розповіло медіа "Укрінформ". З'ясувалось, що Франція оголосила тему параду — "Стратегічне пробудження Європи". Згідно з концепцією, в урочистостях мали взяти військові країн Європи, а українці стали б "головним акцентом". Уточнили, що українці справді мали перебувати у кабінах Mirage, які відкривали повітряну частину параду, але не за штурвалом, а у ролі других пілотів, пояснило джерело журналістів.

Зазначимо, 13 липня у Парижі відбувся саміт так званої коаліції охочих, які уклали угоду про створення "антибалістичної коаліції". До угоди долучилось 10 країн, серед них, окрім України, Франція, Британія, Німеччина та інші. Зеленський повідомив, що ідеться про спільне с творення системи ППО "Фрея", у яку європейці вкладуть власні оборонні технології. Система буде дешевша за існуючі аналоги та нею зможуть користуватись усі, хто приєднається до коаліції.

Нагадуємо, 13 липня Емманюель Макрон повідомив, які ракети Франції дозволили виготовляти Україні.