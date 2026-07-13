За ліцензією Франції: Україна вироблятиме ракети SCALP та Aster-30, — Макрон

Україна отримає ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет SCALP, зенітних ракет Aster-30 для систем ППО SAMP/T та керованих авіабомб AASM Hammer. Також Франція разом із партнерами запускає нову коаліцію з розвитку антибалістичної оборони, яка має посилити захист українського неба та розширити можливості спільного виробництва озброєння.

Як розповів 13 липня президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції після засідання "Коаліції охочих", трансляція якої велася на YouTube-каналі "Офісу президента України", нові рішення покликані зміцнити обороноздатність України та забезпечити її сучасним озброєнням.

За словами Макрона, Франція передасть Україні ліцензії на виробництво крилатих ракет SCALP, зенітних ракет Aster-30 для комплексів SAMP/T, а також високоточних авіаційних бомб AASM Hammer. Він наголосив, що це дозволить значно посилити український оборонно-промисловий комплекс і збільшити власне виробництво озброєння.

Президент Франції також повідомив, що учасники коаліції конкретизували домовленості, досягнуті раніше, щодо посилення української протиповітряної оборони. Йдеться про постачання додаткових радарів, ракет, а також про подальшу модернізацію бойової авіації. Зокрема, Макрон підтвердив плани щодо передачі Україні винищувачів Rafale, які, за його словами, мають розпочати польоти в українському небі у 2028–2029 роках.

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Також політик висловився і стосовно протиракетної оборони та зазначив, що країни-партнери створюють окрему інтегровану коаліцію антибалістичної оборони, до якої вже увійшли вісім держав. Її головною метою стане зміцнення можливостей України із захисту від балістичних ракет, а також розвиток спільного виробництва відповідних систем і ракет.

Ба більше, під час пресконференції французький лідер привітав рішення США надати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot і заявив, що Франція також відкриває Україні доступ до ліцензій на власні ракети. За його словами, це стане частиною ширшого проєкту зі створення нових антибалістичних спроможностей за участю європейських виробників.

Крім військової підтримки, учасники "Коаліції охочих" підтвердили намір і надалі посилювати економічний тиск на Росію, зокрема йдеться про підготовку 21-го пакета санкцій ЄС, який має бути спрямований насамперед проти механізмів обходу вже чинних обмежень та діяльності російського "тіньового флоту".

Також президент Франції розповів про підготовку майбутніх гарантій безпеки для України після можливого припинення вогню. За його словами, вони передбачатимуть підтримку української армії, розгортання багатонаціонального контингенту на морі, у повітрі та на суходолі після завершення бойових дій, а також заходи стримування на випадок нової російської агресії.

Нагадаємо, що 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot. За його словами, США готові передати необхідні технології та навчити українських фахівців, щоб вони могли самостійно виготовляти такі ракети.

Вже 9 липня президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна найближчими днями має отримати від США новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть додаткові ракети PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Крім того, Київ домовляється з європейськими партнерами про нові поставки цих ракет, а також працює над запуском їх виробництва в Україні.