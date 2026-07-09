Україна отримає від США ракети для Patriot: Зеленський розкрив плани щодо їх виробництва

Україна вже найближчими днями має отримати від США новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть додаткові ракети PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Крім того, Київ домовляється з європейськими партнерами про нові поставки цих ракет, а також працює над запуском їх виробництва в Україні.

Як пише видання "Суспільне", про це президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам після завершення саміту НАТО в Туреччині.

За словами глави держави, новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Україна отримає вже найближчим часом. До нього увійдуть додаткові ракети PAC-3, які використовуються у зенітно-ракетних комплексах Patriot для перехоплення балістичних та інших повітряних загроз.

Водночас Зеленський повідомив, що окремі домовленості щодо додаткових поставок ракет PAC-3 вже досягнуті й з європейськими партнерами. Наразі точні терміни їх передачі ще не визначені, однак президент запевнив, що відповідні поставки відбудуться.

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"Ми в деталях проговорили з президентом, з його делегацією. Президент Трамп неодноразово підкреслив, що сьогодні виробляти Patriot в світі можуть 2-3 країни через те, що технологічно інші не готові. Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити… Тепер треба, щоб уже після нашої домовленості з президентом, щоб після цього наші групи, наші дипломати, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони домовилися про всі інші технічні речі. Раніше домовимось — раніше зможемо виробляти Patriot", — заявив посадовець.

За його словами, нинішній саміт НАТО став результативним для України, адже приніс конкретні рішення щодо подальшого зміцнення української системи протиповітряної оборони.

Окрім цього, президент розповів про перспективи виробництва систем Patriot в Україні. Зеленський зазначив, що на політичному рівні це питання вже погоджене з президентом США Дональдом Трампом.

Тепер, наголосив глава держави, головне завдання полягає у швидкому переході до практичної реалізації домовленостей. Для цього технічні команди та представники урядів мають оперативно розпочати роботу над отриманням необхідних ліцензій і запуском виробництва в Україні.

Варто зауважити, що до цієї заяви, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що реалізація виробництва ракет для комплексів Patriot в Україні може розпочатися вже протягом найближчих кількох тижнів. За його словами, Польща братиме безпосередню участь у проєкті, оскільки входить до переліку держав, яким США передали необхідні технології для виготовлення та обслуговування ракет Patriot. Крім того, Варшава разом із союзниками працює над створенням у Європі сервісного центру для обслуговування ракет PAC-3, який також стане частиною цієї програми.

Нагадаємо, що 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot. За його словами, США готові передати необхідні технології та навчити українських фахівців, щоб вони могли самостійно виготовляти такі ракети.

Також Фокус писав, що Нідерланди відмовилися передати Україні нову партію ракет Patriot чи іншого озброєння, оскільки вичерпали свої можливості для такої допомоги. Міністерка оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус наголосила, що Амстердам уже зробив дуже багато для підтримки України, тому тепер розраховує на активніші кроки з боку інших союзників.