Украина получит от США ракеты для Patriot: Зеленский раскрыл планы по их производству

Украина уже в ближайшие дни должна получить от США новый пакет военной помощи, в который войдут дополнительные ракеты PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, Киев ведет переговоры с европейскими партнерами о новых поставках этих ракет, а также работает над запуском их производства в Украине.

Как сообщает издание "Суспільне", об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам по завершении саммита НАТО в Турции.

По словам главы государства, новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов Украина получит уже в ближайшее время. В него войдут дополнительные ракеты PAC-3, которые используются в зенитно-ракетных комплексах Patriot для перехвата баллистических и других воздушных угроз.

В то же время Зеленский сообщил, что отдельные договоренности о дополнительных поставках ракет PAC-3 уже достигнуты и с европейскими партнерами. На данный момент точные сроки их передачи еще не определены, однако президент заверил, что соответствующие поставки состоятся.

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"Мы подробно обсудили этот вопрос с президентом и его делегацией. Президент Трамп неоднократно подчеркивал, что сегодня производить Patriot в мире могут лишь две-три страны, поскольку остальные пока технологически к этому не готовы. США признали, что Украина способна наладить такое производство… Теперь важно, чтобы после нашей договоренности с президентом наши рабочие группы, дипломаты, Министерство иностранных дел и Министерство обороны согласовали все технические детали. Чем быстрее мы достигнем этих договоренностей, тем раньше сможем начать производство Patriot", — заявил чиновник.

По его словам, нынешний саммит НАТО оказался результативным для Украины, поскольку привел к принятию конкретных решений о дальнейшем укреплении украинской системы противовоздушной обороны.

Кроме того, президент рассказал о перспективах производства систем Patriot в Украине. Зеленский отметил, что на политическом уровне этот вопрос уже согласован с президентом США Дональдом Трампом.

Теперь, подчеркнул глава государства, главная задача заключается в скорейшем переходе к практической реализации достигнутых договоренностей. Для этого технические группы и представители правительств должны оперативно приступить к работе по получению необходимых лицензий и запуску производства в Украине.

Стоит отметить, что до этого заявления министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что производство ракет для комплексов Patriot в Украине может начаться уже в течение ближайших нескольких недель. По его словам, Польша будет принимать непосредственное участие в проекте, поскольку входит в перечень государств, которым США передали необходимые технологии для производства и обслуживания ракет Patriot. Кроме того, Варшава совместно с союзниками работает над созданием в Европе сервисного центра для обслуживания ракет PAC-3, который также станет частью этой программы.

Напомним, что 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. По его словам, США готовы передать необходимые технологии и обучить украинских специалистов, чтобы они могли самостоятельно изготавливать такие ракеты.

Кроме того, Фокус сообщал, что Нидерланды отказались передать Украине новую партию ракет Patriot или другое вооружение, поскольку исчерпали свои возможности для оказания такой помощи. Министр обороны страны Дилан Ешильгоз-Зегериус подчеркнула, что Амстердам уже сделал очень много для поддержки Украины, поэтому теперь рассчитывает на более активные шаги со стороны других союзников.