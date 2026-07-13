По лицензии Франции: Украина будет производить ракеты SCALP и Aster-30, — Макрон

Украина получит лицензии на производство французских крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для систем ПВО SAMP/T и управляемых авиабомб AASM Hammer. Кроме того, Франция совместно с партнерами запускает новую коалицию по развитию противоракетной обороны, которая призвана усилить защиту украинского неба и расширить возможности совместного производства вооружений.

Как сообщил 13 июля президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после заседания "Коалиции желающих", трансляция которой велась на YouTube-канале "Офиса президента Украины", новые решения призваны укрепить обороноспособность Украины и обеспечить её современным вооружением.

По словам Макрона, Франция передаст Украине лицензии на производство крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T, а также высокоточных авиационных бомб AASM Hammer. Он подчеркнул, что это позволит значительно укрепить украинский оборонно-промышленный комплекс и увеличить собственное производство вооружений.

Відео дня

Президент Франции также сообщил, что участники коалиции уточнили ранее достигнутые договоренности об укреплении украинской противовоздушной обороны. Речь идет о поставках дополнительных радаров, ракет, а также о дальнейшей модернизации боевой авиации. В частности, Макрон подтвердил планы по передаче Украине истребителей Rafale, которые, по его словам, должны начать полеты в украинском небе в 2028–2029 годах.

Кроме того, политик высказался по поводу противоракетной обороны и отметил, что страны-партнеры создают отдельную интегрированную коалицию противоракетной обороны, в которую уже вошли восемь государств. Её главной целью станет укрепление возможностей Украины по защите от баллистических ракет, а также развитие совместного производства соответствующих систем и ракет.

Более того, во время пресс-конференции французский лидер приветствовал решение США предоставить лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot и заявил, что Франция также открывает Украине доступ к лицензиям на собственные ракеты. По его словам, это станет частью более широкого проекта по созданию новых противоракетных возможностей с участием европейских производителей.

Помимо военной поддержки, участники "Коалиции желающих" подтвердили намерение и в дальнейшем усиливать экономическое давление на Россию, в частности, речь идет о подготовке 21-го пакета санкций ЕС, который должен быть направлен прежде всего против механизмов обхода уже действующих ограничений и деятельности российского "теневого флота".

Кроме того, президент Франции рассказал о подготовке будущих гарантий безопасности для Украины после возможного прекращения огня. По его словам, они будут предусматривать поддержку украинской армии, развертывание многонационального контингента на море, в воздухе и на суше после завершения боевых действий, а также меры сдерживания на случай новой российской агрессии.

Напомним, что 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. По его словам, США готовы передать необходимые технологии и обучить украинских специалистов, чтобы они могли самостоятельно изготавливать такие ракеты.

Уже 9 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни Украина должна получить от США новый пакет военной помощи, в который войдут дополнительные ракеты PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, Киев ведет переговоры с европейскими партнерами о новых поставках этих ракет, а также работает над запуском их производства в Украине.