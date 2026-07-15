Иран наносит ответный удар: КВИР объявил об атаке на базу США с истребителями F-18 в Иордании (видео)

Иранская армия заявила о бомбардировке военных объектов США на авиабазе Аль-Азраг, расположенной в Иордании, в ответ на предыдущие американские удары.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о нанесении удара беспилотниками по базе, где дислоцировались американские F-18, по жилому корпусу и большому ангару для техники, который, по утверждениям Тегерана, принадлежал армии США. Об этом сообщил CNN со ссылкой на заявления иранских государственных СМИ.

"Эти операции будут продолжаться до достижения окончательной победы", — заявили в иранской армии, предупредив, что любые действия против страны "не останутся без ответа".

Кадры запуска иранских баллистических ракет

CNN сообщает, что подтверждений этих иранских ударов со стороны вооружённых сил США пока не поступало. Однако ранее, на прошлой неделе, Иран уже нанёс удар по авиабазе Аль-Азраг, заявив, что в ходе ударов якобы были уничтожены ангары для самолётов F-35.

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Трамп объявил об уничтожении мостов и электростанций Ирана

Между тем президент США Дональд Трамп в интервью Fox News пригрозил новыми мощными ударами по иранским объектам. Глава Белого дома заявил, что военные США будут бомбить Иран в течение ближайших ночей и на следующей неделе, а также сообщил, что новыми целями ударов станут иранские мосты и электростанции.

"Мы нанесём им очень сильный удар сегодня ночью, мы нанесём им очень сильный удар завтра ночью, мы нанесём им очень сильный удар послезавтра ночью. А потом, на следующей неделе, им станет действительно плохо, потому что на следующей неделе настанет очередь электростанций и мостов. Мы уничтожим все их электростанции и мосты", — заявил Трамп.

Дональд Трамп объявил о новых мощных ударах по Ирану

Дональд Трамп также заявил, что сейчас "не хочет переговоров". Однако при этом добавил, что у Тегерана "нет выбора".

Напомним, 14 июля агентство Reuters сообщило, что Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе, в результате чего были ранены украинцы.

Кроме того, накануне Центральное командование США (CENTCOM) заявило о новой серии ударов по объектам в Иране: американцы подняли в небо десяток военных самолетов для нанесения удара.