Іран б'є у відповідь: КВІР оголосив про атаку на базу США з винищувачами F-18 у Йорданії (відео)

Іранська армія заявила про бомбардування військових об’єктів США на авіабазі Аль-Азраг, розташованій у Йорданії, у відповідь на попередні американські удари.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) оголосив про удар безпілотниками по базі, де дислокувалися американські F-18, по житловому корпусу та великому ангару для техніки, який, за твердженнями Тегерану, належав армії США. Про це повідомило CNN з посиланням на заяви іранських державних ЗМІ.

"Ці операції триватимуть до досягнення остаточної перемоги", — заявили в армії Ірану, попередивши, що будь-які дії проти країни "не залишаться без відповіді".

Кадри запуску іранських балістичних ракет

CNN пише, що підтверджень цих іранських ударів з боку військових США поки не надходило. Однак раніше, минулого тижня, Іран вже атакував авіабазу Аль-Азраг, заявивши, що в ході ударів було нібито знищено ангари для літаків F-35.

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Трамп анонсував знищення мостів та електростанцій Ірану

Тим часом президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News пригрозив новими потужними ударами по іранських об'єктах. Глава Білого дому заявив, що військові США бомбардуватимуть Іран упродовж найближчих ночей та наступного тижня, а також повідомив, що новими цілями ударів стануть іранські мости та електростанції.

"Ми завдамо їм дуже сильного удару сьогодні вночі, ми завдамо їм дуже сильного удару завтра вночі, ми завдамо їм дуже сильного удару післязавтра вночі. А потім, наступного тижня, їм стане справді погано, бо наступного тижня настане черга електростанцій і мостів. Ми знищимо всі їхні електростанції та мости", — заявив Трамп.

Дональд Трамп анонсував нові потужні удари по Ірану

Дональд Трамп також заявив, що зараз "не хоче переговорів". Однак при цьому додав, що Тегеран "не має вибору".

Нагадаємо, 14 липня агентство Reuters повідомило, що Іран атакував танкери в Ормузькій протоці, внаслідок чого були поранені українці.

Також напередодні Центральне командування США (CENTCOM) заявляло про нову серію ударів по об'єктах Ірану: американці підійняли у небо десяток військових літаків для атаки.