Скелет тираннозавра продали за рекордные 50 млн долларов: ученые в ярости (видео)

Уникальный скелет возрастом в 67 миллионов лет ушел в частные руки, что спровоцировало дискуссию о том, насколько этично продавать подобные ископаемые артефакты сверхбогатым, а не отдавать ученым.

Один из самых больших и полных скелетов тираннозавра, когда-либо обнаруженных, был продан более чем за 50 миллионов долларов, став самым дорогим скелетом, когда-либо проданным на аукционе, сообщает АВС.

Ти-Рекса Гаса продали за 50 млн долларов

Образец, получивший прозвище "Гас", оставался необнаруженным в земле в формации Хелл-Крик в Южной Дакоте в течение 67 миллионов лет, пока его не извлекла частная компания в 2021 году. Раскопки длились пять лет. Свое прозвище T. Rex "Гас" получил свое имя в честь Гэри Ликинга, владельца ранчо, на земле которого был найден скелет. Ликинг умер до завершения проекта.

На 61 процент сохранившаяся "выдающаяся" окаменелость отличается исключительно хорошо сохранившимся черепом и даже следами укусов другого доисторического животного.

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Этот внушительный скелет стал бы центральным экспонатом практически любого музея естественной истории.

Но теперь этот готовый к установке экземпляр, впечатляющая высота которого составляет 3,8 м, принадлежит частному владельцу, одержавшем победу в ожесточенной борьбе на аукционе Sotheby's. Торги начались с 19 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу Sotheby's, борьба между семью участниками торгов длилась 10 минут. Кто стал владельцем уникального скелета – не сообщается.

скелет тираннозавра ушел в частные руки

"Гас" теперь является самым дорогим динозавром в мире, побив предыдущий рекорд, установленный скелетом стегозавра по кличке Апекс, который был продан на аукционе Sotheby's в 2024 году. Тогда Апекс был продан за 44,6 миллиона долларов миллиардеру Кеннету Гриффину.

Продажа вызвала бурю негодования среди палеонтологов, которые утверждают, что этот доисторический гигант теперь может оказаться недоступен для исследований.

Общество палеонтологии позвоночных опубликовало заявление, в котором подчеркивается, что образцы, имеющие такое научное значение, "представляют собой гораздо больше, чем просто редкие коллекционные предметы".

"Наша давняя позиция заключается в том, что научно значимые ископаемые останки позвоночных должны постоянно храниться в аккредитованных музеях, университетах и ​​других государственных научно-исследовательских учреждениях, где они остаются доступными для научных исследований, образования и публичной демонстрации", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее Фокус писал о том, за сколько продали скелет цератозавра, цена на который тоже поставила рекорд.

Ученые тем временем сетуют, что уникальные окаменелости становятся "игрушками" для сверхбогатых и слегка винят Стивена Спилберга, который спровоцировал интерес к динозаврам своим фильмом "Парк Юрского периода".