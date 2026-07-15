Скелет тиранозавра продали за рекордні 50 млн доларів: вчені розлючені (відео)

Унікальний скелет віком 67 мільйонів років перейшов у приватні руки, що викликало дискусію щодо того, наскільки етично продавати подібні викопні артефакти надзвичайно багатим людям, а не передавати їх науковцям.

Один із найбільших і найповніших скелетів тиранозавра, які коли-небудь було виявлено, було продано за понад 50 мільйонів доларів, ставши найдорожчим скелетом, який коли-небудь продавали на аукціоні, повідомляє ABC.

Ті-Рекса Гаса продали за 50 млн доларів

Зразок, який отримав прізвисько "Гас", залишався непоміченим у землі у формації Хелл-Крік у Південній Дакоті протягом 67 мільйонів років, поки його не витягла приватна компанія у 2021 році. Розкопки тривали п’ять років. Своє прізвисько T. Rex "Гас" отримав на честь Гері Лікінга, власника ранчо, на землі якого було знайдено скелет. Лікінг помер до завершення проєкту.

Ця "видатна" скам’янілість, що збереглася на 61 відсоток, вирізняється надзвичайно добре збереженим черепом і навіть слідами укусів іншої доісторичної тварини.

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Цей величний скелет став би центральним експонатом практично будь-якого музею природної історії.

Але тепер цей готовий до встановлення екземпляр, вражаюча висота якого становить 3,8 м, належить приватному власнику, який здобув перемогу в запеклій боротьбі на аукціоні Sotheby's. Торги розпочалися з 19 мільйонів доларів. Згідно з прес-релізом Sotheby's, боротьба між сімома учасниками торгів тривала 10 хвилин. Хто став власником унікального скелета – не повідомляється.

скелет тиранозавра перейшов у приватну власність

"Гас" тепер є найдорожчим динозавром у світі, побивши попередній рекорд, встановлений скелетом стегозавра на прізвисько "Апекс", який був проданий на аукціоні Sotheby's у 2024 році. Тоді "Апекс" був проданий за 44,6 мільйона доларів мільярдерові Кеннету Гріффіну.

Цей продаж викликав бурхливе обурення серед палеонтологів, які стверджують, що цей доісторичний гігант тепер може виявитися недоступним для досліджень.

Товариство палеонтології хребетних опублікувало заяву, в якій наголошується, що зразки, які мають таке наукове значення, "є набагато більшим, ніж просто рідкісні колекційні предмети".

"Наша давня позиція полягає в тому, що науково значущі викопні рештки хребетних повинні постійно зберігатися в акредитованих музеях, університетах та інших державних науково-дослідних установах, де вони залишаються доступними для наукових досліджень, освіти та публічної демонстрації", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, за скільки продали скелет цератозавра, ціна на який також стала рекордною.

Тим часом вчені нарікають, що унікальні скам’янілості стають "іграшками" для надзвичайно багатих і трохи звинувачують Стівена Спілберга, який спровокував інтерес до динозаврів своїм фільмом "Парк Юрського періоду".