"Чтобы вы могли процветать": глава Пентагона анонсировал новый тест для военнослужащих США

Военнослужащие армии США в возрасте от 30 лет и старше будут проходить тестирование на дефицит тестостерона в рамках ежегодных медицинских осмотров.

Министр войны Пит Хегсет заявил, что санкционирует программу обязательного ежегодного обследования военнослужащих, чтобы убедиться, что у бойца есть необходимый уровень тестостерона для эффективной работы. Соответствующее видео появилось у него в Х.

Он добавил, что тем солдатам, у которых будет выявлен дефицит тестостерона, предложат добровольную гормональную заместительную терапию.

Хегсет подчеркнул, что что новая программа "не направлена ​​на искусственное увеличение".

"Мы обязаны обеспечить нашим воинам самую лучшую медицинскую помощь в мире, и эта программа выполняет это обязательство. Забота о вашем долгосрочном здоровье означает обеспечение вашей силы, выносливости и боеспособности — не только для вашей следующей командировки, но и на протяжении всей вашей жизни, чтобы вы могли процветать еще долго после того, как снимете форму", — говорится в видеообращении министра.

Відео дня

В свою очередь главный спикер Пентагона Шон Парнелл подтвердил эту информацию и добавил, что военнослужащие моложе 30 лет также смогут запросить обследование добровольно, сообщает ВВС.

Прием тестостерона в немедицинских целях, таких как искусственное увеличение мышечной массы без рецепта врача, строго запрещен в армии.

"Протокол позволит Министерству установить всеобъемлющую базовую оценку и предложить целенаправленную терапию тестостероном, обеспечивая поддержание здоровых, боеспособных и решительно доминирующих боевых сил", — объяснил Парнелл.

Тэмми Дакворт, ветеран войны в Ираке и член комитета по вооруженным силам, а сейчас сенатор -демократ от Иллинойса, призвала министра обороны сделать гормональное тестирование доступным как для мужчин, так и для женщин.

Заявление Хегсета прозвучало после того, как министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший и другие представители администрации попытались устранить барьеры для медицинских работников, назначающих мужчинам тестостерон.

В прошлом месяце FDA потребовало исключить из маркировки препаратов для заместительной терапии тестостероном информацию о безопасности и эффективности, а также предложило ослабить ограничения на назначение препаратов тестостерона.

Тестостерон – это главный половой гормон в организме мужчины. Он отвечает за развитие мышц, костей, уровень либидо, энергию, память и даже настроение. После 30 лет уровень гормона ежегодно уменьшается примерно на 1%.

Отметим, что в сентябре прошлого года Пит Хегсет запретил военным носить бороды.

Также сообщалось, что Пит Хегсет придумал способ обмануть OSINT-аналитиков с помощью пиццы.