Пит Хегсет придумал способ обмануть OSINT-аналитиков с помощью пиццы

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ему известно об аккаунте в социальной сети, который якобы отслеживает связь между заказами пиццы из ресторанов вокруг Пентагона и военными операциями США.

Чиновник предположил, что Министерство обороны, которое Трамп решил переименовать в Министерство войны, может намеренно заказывать пиццу, чтобы сбить с толку систему отслеживания. Об этом он заявил в комментарии Fox News во время празднование 250-летия ВМС США на борту авианосца USS Harry S. Truman на военно-морской базе Норфолк.

"Мне известно об этом аккаунте. Я подумывал просто заказать побольше пиццы в случайные вечера, чтобы всех отвлечь", – сказал он.

Когда журналист спросил, не подумывают ли сотрудники Пентагона просто пойти в кафетерий, когда будет очередной авиаудар, Хегсет ответил отрицательно.

Говоря об авиаударах, репортер имел в виду атаку ВВС США в июне по нескольким иранским ядерным объектам.

"Эти атаки сработали, потому что мы понимали, что открытые источники информации и секретные данные могут быть использованы общественностью и другими лицами для отслеживания перемещений", – объяснил министр обороны.

Более 125 американских самолетов были задействованы в операции "Полуночный молот", целью которой были три иранских объекта, критически важных для ядерной программы Тегерана.

Пиццаметр для Пентагона: что это такое

Pentagon Pizza Report – это аккаунт в социальной сети X с более чем 256 000 подписчиков. Он публикует обновления из Google о загруженности пиццерий рядом с Пентагоном в Арлингтоне, штат Вирджиния, в определенное время.

Сайт Pentagon Pizza Index утверждает, что использует общедоступные данные для отслеживания нескольких точек доставки пиццы вокруг штаб-квартиры Министерства обороны, обновляя информацию примерно каждые 10 минут.

Впервые о связи между ростом заказов пиццы в заведениях общепита возле Пентагона и грядущими решениями по поводу военных конфликтов стало известно после случайно утечки разведданных еще в 1980-ых годах, когда ЦРУ заказало 21 пиццу за одну ночь, как раз перед вторжением Ирака в Кувейт.

Теория, распространенная с 1980-х годов, предполагает, что резкий рост заказов пиццы может указывать на то, что правительственные служащие работают допоздна в Пентагоне, возможно, в связи с предстоящими операциями, хотя некоторые эксперты относятся к ней скептически. Pentagon Pizza Index утверждает, что "оцифровывает эти данные народной разведки, превращая их в современный инструмент OSINT [разведки с открытым исходным кодом]".

Ведущий CNN Вольф Блитцер сказал в 1990 году: "Журналистам главное — всегда следить за пиццей".

Ранее сообщалось, что министр обороны (или уже войны) США Пит Хегсет экстренно созвал сотни генералов и адмиралов на базу морской пехоты в Вирджинии.

Выступая перед ними, чиновник среди прочего запретил военным носить бороды.

"Больше никаких бород, длинных волос и поверхностного самовыражения. У нас не армия нордических язычников", — заявил он.

Напомним, еще в июне Трамп подумывал уволить Хегсета из-за его бесполезности.