Піт Гегсет придумав спосіб обдурити OSINT-аналітиків за допомогою піци

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що йому відомо про акаунт у соціальній мережі, який нібито відстежує зв'язок між замовленнями піци з ресторанів навколо Пентагону і військовими операціями США.

Чиновник припустив, що Міністерство оборони, яке Трамп вирішив перейменувати на Міністерство війни, може навмисно замовляти піцу, щоб збити з пантелику систему відстеження. Про це він заявив у коментарі Fox News під час святкування 250-річчя ВМС США на борту авіаносця USS Harry S. Truman на військово-морській базі Норфолк.

"Мені відомо про цей акаунт. Я подумував просто замовити побільше піци у випадкові вечори, щоб усіх відволікти", — сказав він.

Коли журналіст запитав, чи не подумують співробітники Пентагону просто піти в кафетерій, коли буде черговий авіаудар, Хегсет відповів негативно.

Говорячи про авіаудари, репортер мав на увазі атаку ВПС США в червні по кількох іранських ядерних об'єктах.

"Ці атаки спрацювали, тому що ми розуміли, що відкриті джерела інформації та секретні дані можуть бути використані громадськістю та іншими особами для відстеження переміщень", — пояснив міністр оборони.

Понад 125 американських літаків були задіяні в операції "Опівнічний молот", метою якої були три іранські об'єкти, критично важливі для ядерної програми Тегерана.

Піцаметр для Пентагону: що це таке

Pentagon Pizza Report — це акаунт у соціальній мережі X з більш ніж 256 000 підписників. Він публікує оновлення з Google про завантаженість піцерій поруч із Пентагоном в Арлінгтоні, штат Вірджинія, у певний час.

Сайт Pentagon Pizza Index стверджує, що використовує загальнодоступні дані для відстеження кількох точок доставки піци навколо штаб-квартири Міністерства оборони, оновлюючи інформацію приблизно кожні 10 хвилин.

Уперше про зв'язок між зростанням замовлень піци в закладах громадського харчування біля Пентагону і прийдешніми рішеннями щодо військових конфліктів стало відомо після випадкового витоку розвідданих ще в 1980-их роках, коли ЦРУ замовило 21 піцу за одну ніч, якраз перед вторгненням Іраку в Кувейт.

Теорія, поширена з 1980-х років, припускає, що різке зростання замовлень піци може вказувати на те, що урядові службовці працюють допізна в Пентагоні, можливо, у зв'язку з майбутніми операціями, хоча деякі експерти ставляться до неї скептично. Pentagon Pizza Index стверджує, що "оцифровує ці дані народної розвідки, перетворюючи їх на сучасний інструмент OSINT [розвідки з відкритим вихідним кодом]".

Ведучий CNN Вольф Блітцер сказав 1990 року: "Журналістам головне — завжди стежити за піцою".

Раніше повідомлялося, що міністр оборони (або вже війни) США Піт Хегсет екстрено скликав сотні генералів і адміралів на базу морської піхоти у Вірджинії.

Виступаючи перед ними, чиновник серед іншого заборонив військовим носити бороди.

"Більше ніяких борід, довгого волосся і поверхневого самовираження. У нас не армія нордичних язичників", — заявив він.

Нагадаємо, ще в червні Трамп подумував звільнити Гегсета через його марність.