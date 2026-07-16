"Щоб ви могли процвітати": глава Пентагону анонсував новий тест для військовослужбовців США

Військовослужбовці армії США віком від 30 років і старше проходитимуть тестування на дефіцит тестостерону в межах щорічних медичних оглядів.

Міністр оборони Піт Хегсет заявив, що схвалить програму обов’язкового щорічного обстеження військовослужбовців, щоб переконатися, що у бійця є необхідний рівень тестостерону для ефективної роботи. Відповідне відео з’явилося у нього в Х.

Він додав, що тим солдатам, у яких буде виявлено дефіцит тестостерону, запропонують добровільну гормональну замісну терапію.

Хегсет наголосив, що нова програма "не спрямована на штучне збільшення".

"Ми зобов’язані забезпечити нашим воїнам найкращу медичну допомогу у світі, і ця програма виконує це зобов’язання. Турбота про ваше довгострокове здоров’я означає забезпечення вашої сили, витривалості та боєздатності — не лише для вашого наступного відрядження, а й протягом усього вашого життя, щоб ви могли процвітати ще довго після того, як знімете форму", — йдеться у відеозверненні міністра.

Відео дня

У свою чергу головний речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив цю інформацію та додав, що військовослужбовці віком до 30 років також зможуть добровільно звернутися за обстеженням, повідомляє ВВС.

Вживання тестостерону в немедичних цілях, таких як штучне збільшення м’язової маси без рецепта лікаря, суворо заборонено в армії.

"Протокол дозволить Міністерству провести всебічну базову оцінку та запропонувати цілеспрямовану терапію тестостероном, забезпечуючи підтримку здорових, боєздатних і рішуче домінуючих бойових сил", — пояснив Парнелл.

Теммі Дакворт, ветеранка війни в Іраку та членкиня комітету з питань збройних сил, а нині сенаторка-демократка від штату Іллінойс, закликала міністра оборони забезпечити доступність гормонального тестування як для чоловіків, так і для жінок.

Заява Хегсета пролунала після того, як міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший та інші представники адміністрації спробували усунути перешкоди для медичних працівників, які призначають чоловікам тестостерон.

Минулого місяця FDA вимагало виключити з маркування препаратів для замісної терапії тестостероном інформацію щодо безпеки та ефективності, а також запропонувало послабити обмеження на призначення препаратів тестостерону.

Тестостерон — це головний статевий гормон в організмі чоловіка. Він відповідає за розвиток м’язів, кісток, рівень лібідо, енергію, пам’ять і навіть настрій. Після 30 років рівень цього гормону щороку знижується приблизно на 1%.

Зазначимо, що у вересні минулого року Піт Хегсет заборонив військовим носити бороди.

Також повідомлялося, що Піт Хегсет придумав спосіб обдурити OSINT-аналітиків за допомогою піци.