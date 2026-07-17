Катастрофа, как из блокбастера: в Йеллоустоуне назрело масштабное извержение (видео)

Под Йеллоустоном обнаружено 86 000 скрытых землетрясений, а так как этот древний вулкан не извергался 640 000 лет, то ученые считают, что стоит ждать его в любую минуту.

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 3,3 в 9:20 утра по восточному времени 16 июля утром прямо вдоль реки Йеллоустоун на территории национального парка. Эпицентр этого небольшого землетрясения был зафиксирован всего в семи милях от кальдеры Йеллоустона — чашеобразной вулканической впадины в пределах знаменитого национального парка. В прошлом году ученые обнаружили десятки тысяч ранее не зарегистрированных землетрясений, которые могут указывать на то, что супервулкан Йеллоустон готовится к извержению, пишет Daily Mail.

Извержение Йеллоустоуна в "2012"

Международная исследовательская группа, используя искусственный интеллект , проанализировала записи Йеллоустонского национального парка за 15 лет и обнаружила 86 000 мельчайших землетрясений, которые были пропущены экспертами-людьми.

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По имеющимся данным, землетрясение, произошедшее в четверг, вызвало лишь слабые толчки в парке площадью 2,2 миллиона акров, расположенном на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо.

Однако, поскольку этот древний вулкан не извергался около 640 000 лет, некоторые эксперты и местные жители считают, что извержение, способное опустошить центральную часть США, давно назрело.

При этом исследование Университета Юты показало, что в настоящее время Йеллоустонский национальный парк стабилен: газы выходят через горячие источники и гейзеры, а не накапливаются, создавая опасную ситуацию.

"Что касается крупных взрывов, то в Йеллоустоне их было три: 2,08, 1,3 и 0,631 миллиона лет назад. В среднем это составляет около 725 000 лет между извержениями", — пояснили в заявлении Геологической службы США, оптимистично отметив, что у человечества еще есть около 100 тысяч лет.

Тем не менее, это не помешало агентству готовиться к потенциально катастрофическому событию в ближайшем будущем.

В 2014 году Геологическая служба США (USGS) смоделировала, как будет выглядеть разрушение от извержения супервулкана Йеллоустоун, и пришла к выводу, что пепел, вероятно, покроет всю территорию США. Наибольшее количество осадков выпадет в непосредственной близости от эпицентра.

Извержение Йеллоустоуна вполне реально

В близлежащих городах, таких как Денвер, Бойсе и Солт-Лейк-Сити, слой пепла, вероятно, достигнет около 100 см, чего будет достаточно, чтобы обрушить крыши.

Даже такие крупные города, как Чикаго, Сент-Луис, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сиэтл, скорее всего, будут покрыты слоем вулканического пепла. Еще одну эпическую модель извержения Йеллоустоуна показал Роланд Эммерих в блокбастере "2012", когда национальный парк буквально исчезает с лица Земли.

Напомним, в фильме "Послезавтра" человечество замерзает под слоями снега и тонет в мощных цунами. Теперь ученые считают, что этот ужасный сценарий, вызванный катастрофическим изменением климата и глобальным потеплением, более реален, чем считалось ранее.

А в Италии может пробудиться супервулкан, который угрожает жизни сотни тысяч людей. Серия землетрясений произошла в районе итальянских Флегрейских полей – вулканического поля невдалеке от Неаполя.