Катастрофа, наче з блокбастера: у Єллоустоуні назріває масштабне виверження (відео)

Під Єллоустоном виявлено 86 000 прихованих землетрусів, а оскільки цей стародавній вулкан не вивергався 640 000 років, то вчені вважають, що його виверження може статися будь-якої хвилини.

Геологічна служба США зафіксувала землетрус магнітудою 3,3 о 9:20 ранку за східним часом 16 липня безпосередньо вздовж річки Єллоустоун на території національного парку. Епіцентр цього невеликого землетрусу було зафіксовано всього за сім миль від кальдери Єллоустона — чашоподібної вулканічної западини в межах знаменитого національного парку. Минулого року вчені виявили десятки тисяч раніше не зареєстрованих землетрусів, які можуть свідчити про те, що супервулкан Єллоустон готується до виверження, пише Daily Mail.

Виверження Єллоустоуна у фільмі "2012"

Міжнародна дослідницька група, використовуючи штучний інтелект, проаналізувала дані Єллоустонського національного парку за 15 років і виявила 86 000 найдрібніших землетрусів, які були пропущені експертами-людьми.

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За наявними даними, землетрус, що стався у четвер, спричинив лише слабкі поштовхи в парку площею 2,2 мільйона акрів, розташованому на території штатів Вайомінг, Монтана та Айдахо.

Однак, оскільки цей стародавній вулкан не вивергався близько 640 000 років, деякі експерти та місцеві жителі вважають, що виверження, здатне спустошити центральну частину США, давно назріло.

При цьому дослідження Університету Юти показало, що наразі Єллоустонський національний парк перебуває у стабільному стані: гази виходять через гарячі джерела та гейзери, а не накопичуються, створюючи небезпечну ситуацію.

"Що стосується великих вибухів, то в Єллоустоні їх було три: 2,08, 1,3 та 0,631 мільйона років тому. У середньому це становить близько 725 000 років між виверженнями", — пояснили у заяві Геологічної служби США, оптимістично зазначивши, що у людства ще є близько 100 тисяч років.

Проте це не завадило агентству готуватися до потенційно катастрофічної події, яка може статися найближчим часом.

У 2014 році Геологічна служба США (USGS) змоделювала, як виглядатиме руйнування внаслідок виверження супервулкана Єллоустоун, і дійшла висновку, що попіл, ймовірно, покриє всю територію США. Найбільша кількість опадів випаде в безпосередній близькості від епіцентру.

Виверження Єллоустоуна цілком реальне

У сусідніх містах, таких як Денвер, Бойсе та Солт-Лейк-Сіті, шар попелу, ймовірно, сягне близько 100 см, чого буде достатньо, щоб обвалити дахи.

Навіть такі великі міста, як Чикаго, Сент-Луїс, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Сан-Франциско та Сіетл, найімовірніше, будуть вкриті шаром вулканічного попелу. Ще одну епічну модель виверження Єллоустоуна показав Роланд Еммеріх у блокбастері "2012", коли національний парк буквально зникає з лиця Землі.

Нагадаємо, у фільмі "Післязавтра" людство замерзає під шарами снігу й тоне в потужних цунамі. Тепер вчені вважають, що цей жахливий сценарій, спричинений катастрофічною зміною клімату та глобальним потеплінням, є більш реальним, ніж вважалося раніше.

А в Італії може прокинутися супервулкан, який загрожує життю сотень тисяч людей. Серія землетрусів сталася в районі італійських Флегрейських полів — вулканічного поля неподалік від Неаполя.