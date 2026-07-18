Во Франции растет число жертв аномальной жары: 3000 человек погибли, реальная цифра в разы выше

Францию, как и ряд европейских стран, охватила жара, которая оказывает значительное влияние на жизнь граждан. В настоящее время эксперты прогнозируют вероятный рост числа жертв высоких температур, превышающий текущие показатели.

По последним данным экспертов, в период с 22 по 28 июня разница между ожидаемым и фактическим числом смертей достигла 122 %, то есть речь идет о 1565 дополнительных летальных исходах. Об этом пишет Le Monde.

В целом смертность в регионе почти удвоилась по сравнению с обычным уровнем, достигнув примерно 3000 случаев. Больше всего пострадали люди старше 65 лет — на них пришлось 82,4 % всех смертей, а обновленные оценки могут оказаться заниженными по сравнению с реальной картиной.

В начале июля специалисты сообщали о более чем 2000 случаях по всей стране, что соответствовало приросту числа жертв в стране примерно на 30 % в общенациональном масштабе. Однако эти расчёты основывались исключительно на электронных свидетельствах о смерти и сравнивались с предыдущей неделей, которая уже сама по себе отличалась аномальной жарой.

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В свою очередь, новые данные, обнародованные в эту пятницу, гораздо полнее, поскольку в них учтены также бумажные свидетельства о смерти. При этом, согласно последним данным, на следующей неделе наступит кратковременное затишье перед очередной волной жары.

СМИ отмечают, что смертельные случаи, вызванные аномальной жарой, не ограничиваются лишь прямыми последствиями перегрева — обезвоживанием или гипертермией. Часть летальных исходов проявляется лишь через несколько дней после воздействия высоких температур.

Ранее Фокус сообщал о том, какие лайфхаки помогут в жару. Многие из этих популярных советов не имеют под собой научного обоснования, а некоторые из них при определенных условиях могут даже нанести вред здоровью.

Впоследствии стало известно, что Франция и страны ЕС сообщают о рекордном числе жертв. Синоптики предупреждают о новых экстремальных температурах на континенте в ближайшие дни.