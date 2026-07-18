У Франції зростає число жертв аномальної спеки: 3000 померло, реальна цифра в рази більша

Францію, як і низку країн Європи, переслідує спека, яка активно впливає на життя громадян. Наразі фахівці кажуть про ймовірне зростання кількості жертв високої температури, які перевищують поточні показники.

Оновлені дані фахівців свідчать, що між 22 та 28 червням розрив між очікуваною та реальною кількістю смертей досяг 122%, тобто йдеться про 1565 додаткових летальних випадків. Про це пише Le Monde.

Загалом смертність у регіоні майже подвоїлася порівняно зі звичайним рівнем, сягнувши приблизно 3000 випадків. Найбільше постраждали люди старші 65 років — на них припало 82,4% усіх смертей, а оновлені оцінки можуть виявитися заниженими порівняно з реальною картиною.

На початку липня фахівці говорили про понад 2000 випадків по всій країні, що відповідало приросту приблизно на 30% на загальнонаціональному рівні кількості жертв у країні. Однак ці розрахунки спиралися лише на електронні свідоцтва про смерть і порівнювалися з попереднім тижнем, який уже сам по собі відзначався аномальною спекою.

Відео дня

Натомість нові дані, оприлюднені цієї п'ятниці, є значно повнішими, адже враховують також паперові свідоцтва про смерть. Водночас за останні даними, наступного тижня настане нетривале затишшя перед черговою хвилею спеки.

ЗМІ вказують, що смерті, спричинені аномальною спекою, не обмежуються лише прямими наслідками перегріву — зневодненням чи гіпертермією. Частина летальних випадків проявляється лише через кілька днів після впливу високих температур.

Раніше Фокус повідомляв про те, які з лайфхаків допоможуть під час спеки. Багато з цих популярних порад не мають під собою наукового підґрунтя, а деякі з них за певних умов можуть навіть зашкодити здоров'ю.

Згодом стало відомо, що Франція та країни ЄС повідомляють про рекордне число жертв. Синоптики попереджають про нові екстремальні температури на континенті найближчими днями.