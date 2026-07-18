Трамп обвиняет КНР во вмешательстве в выборы 2020 года, но стремится к сближению с Пекином — Politico

Администрация Дональда Трампа постоянно видела "китайский след" в выборах 2020 года, которые выиграл Джо Байден. В то же время правоохранительные органы США "не замечают" этого дела на фоне попыток Трампа установить контакт с КНР.

Сам Трамп поручил спецслужбам и правоохранительным органам расследовать "сокрытие китайского вмешательства", но именно в этом и заключается главная проблема. Об этом говорится в материале Politico.

Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро настаивает, что речь пойдет о поиске "злоумышленников внутри страны". Эта риторика вызвала острую критику со стороны членов Демократической партии, которые считают, что реальной мишенью Трампа является вовсе не Пекин, а те, кого "он считает врагами".

Между тем в Конгрессе США Трампа обвиняют в том, что он "использует американо-китайские отношения в качестве оружия" исключительно ради "достижения политических целей", а не для решения реальных вопросов безопасности. Но наряду с громкими обвинениями в адрес Пекина Трамп параллельно работает над потеплением отношений с главой КНР Си Цзиньпином после года экономической войны между странами.

Відео дня

В то же время ещё в 2021 году разведка США пришла к выводу, что Китай "рассматривал, но не проводил" ни одной операции по оказанию влияния в 2020 году, посчитав результат выборов несущественным для своих интересов. Деннис Уайлдер, возглавлявший китайское направление в Совете национальной безопасности при администрации Джорджа Буша-младшего, высказался прямо: "Каждый фрагмент разведданных проверяли миллион раз, и на Китай так ничего и не нашли… это дело никуда не ведет".

Трамп пытается найти баланс в отношениях с Китаем, несмотря на напряженность в отношениях Фото: соцмережі

Реакция самого Китая оказалась сдержанной и без резких намеков. Пресс-секретарь МИД Линь Цзянь назвал слова Трампа "ложным обвинением и серьёзной клеветой", однако не упомянул о более широком ущербе для двусторонних отношений.

Азиатский дипломат в Вашингтоне, который регулярно общается с китайскими чиновниками, сообщил, что Пекин воспринимает этот эпизод как фоновый шум, а не как реальную угрозу сентябрьскому саммиту лидеров стран. Инсайдер отмечает, что Китай резко реагирует на обвинения, но "по-прежнему открыт для переговоров".

В то же время СМИ отмечают, что эта явная непоследовательность раздражила даже "ястребов" в отношении Китая в окружении самого Трампа. Один из них, Майкл Соболик, прямо заявляет — если следовать логике Трампа, именно Китай работал на его поражение, почему он одновременно стремится к "стабильным отношениям великих держав" с Си Цзиньпином, продает ИИ-чипы КНР и отменяет чрезвычайный указ в отношении Гонконга.

В то же время республиканцы советуют Белому дому "более серьезно относиться к вмешательству Китая", ведь понимание операций влияния со стороны Китая необходимо Конгрессу, спецслужбам и самому Трампу. В противном случае это, вместо создания противодействия, породит "политический театр в Вашингтоне, а не реальную проверку действий Пекина".

Ранее Фокус сообщал о заявлении Трампа о вмешательстве Китая в выборы в США. В докладе американской разведки от марта 2021 года действительно отмечалось, что Китай рассматривал возможность проведения операций по вмешательству в выборы в США 2020 года, но не реализовал их.

Впоследствии стало известно, что Китай отреагировал на заявления Трампа о вмешательстве в выборы. Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь призвал США прекратить выдвигать "безосновательные обвинения".