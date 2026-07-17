Президент США Дональд Трамп разразился обвинениями в сторону Китая в том, что те якобы вмешивались в выборы 2020 года.

В Китайской Народной Республике опровергли заявления главы Белого дома и подчеркнули, что никогда не вмешивались в избирательный процесс и не заинтересованы в этом, сообщает ABСNews.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь призвал США прекратить выдвигать "безосновательные обвинения".

"Соответствующие обвинения со стороны США полностью сфабрикованы и направлены на очернение Китая. Мы не заинтересованы во вмешательстве в выборы в США и никогда этого не делали", — заявил он на брифинге в Пекине.

Когда у него поинтересовались, могут ли это повлиять на ожидаемый визит председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре, Линь Цзянь ответил:

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"Как я только что сказал, мы призываем США прекратить использовать Китай в качестве темы своих выборов и предпринять что-то, способствующее развитию китайско-американских отношений".

В середине мая Трамп посетил Пекин, где встретился с Си Цзиньпином, и оба правительства заявили, что примут новую модель управления двусторонними отношениями. Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить Соединенные Штаты в сентябре, и Пекин подтвердил, что Си Цзиньпин принял приглашение.

Отметим, американский лидер в обращении к нации утверждал, что Китай взломал 220 миллионов файлов в американских избирательных списках, назвав это крупнейшей в истории схемой вмешательства в выборы.

Напомним, Китай построил гигантский полигон в пустыне Такла-Макан, готовясь к захвату Тайваня. Там есть копии американских военных баз, кораблей и самолетов.

Также сообщалось, что Китай начал налаживать тайные связи с элитой РФ.