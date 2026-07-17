Президент США Дональд Трамп виступив із звинуваченнями на адресу Китаю в тому, що той нібито втручався у вибори 2020 року.

У Китайській Народній Республіці спростували заяви глави Білого дому та наголосили, що ніколи не втручалися у виборчий процес і не зацікавлені в цьому, повідомляє ABC News.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь закликав США припинити висувати "безпідставні звинувачення".

"Відповідні звинувачення з боку США є повністю сфабрикованими і спрямовані на дискредитацію Китаю. Ми не зацікавлені у втручанні у вибори в США і ніколи цього не робили", — заявив він на брифінгу в Пекіні.

Коли його запитали, чи може це вплинути на запланований візит голови КНР Сі Цзіньпіна до США у вересні, Лінь Цзянь відповів:

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"Як я щойно сказав, ми закликаємо США припинити використовувати Китай як тему своїх виборів і вжити заходів, що сприятимуть розвитку китайсько-американських відносин".

У середині травня Трамп відвідав Пекін, де зустрівся з Сі Цзіньпіном, і уряди обох країн заявили, що приймуть нову модель управління двосторонніми відносинами. Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати Сполучені Штати у вересні, і Пекін підтвердив, що Сі Цзіньпін прийняв запрошення.

Зазначимо, що американський лідер у зверненні до нації стверджував, що Китай зламав 220 мільйонів файлів з американських виборчих списків, назвавши це найбільшою в історії операцією з втручання у вибори.

Нагадаємо, що Китай збудував гігантський полігон у пустелі Такла-Макан, готуючись до захоплення Тайваню. Там є копії американських військових баз, кораблів і літаків.

Також повідомлялося, що Китай почав налагоджувати таємні зв’язки з елітою РФ.