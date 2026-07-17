Безпідставні звинувачення: Китай відреагував на заяви Трампа щодо втручання у вибори
Президент США Дональд Трамп виступив із звинуваченнями на адресу Китаю в тому, що той нібито втручався у вибори 2020 року.
У Китайській Народній Республіці спростували заяви глави Білого дому та наголосили, що ніколи не втручалися у виборчий процес і не зацікавлені в цьому, повідомляє ABC News.
Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь закликав США припинити висувати "безпідставні звинувачення".
"Відповідні звинувачення з боку США є повністю сфабрикованими і спрямовані на дискредитацію Китаю. Ми не зацікавлені у втручанні у вибори в США і ніколи цього не робили", — заявив він на брифінгу в Пекіні.
Коли його запитали, чи може це вплинути на запланований візит голови КНР Сі Цзіньпіна до США у вересні, Лінь Цзянь відповів:
"Як я щойно сказав, ми закликаємо США припинити використовувати Китай як тему своїх виборів і вжити заходів, що сприятимуть розвитку китайсько-американських відносин".
У середині травня Трамп відвідав Пекін, де зустрівся з Сі Цзіньпіном, і уряди обох країн заявили, що приймуть нову модель управління двосторонніми відносинами. Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати Сполучені Штати у вересні, і Пекін підтвердив, що Сі Цзіньпін прийняв запрошення.
Зазначимо, що американський лідер у зверненні до нації стверджував, що Китай зламав 220 мільйонів файлів з американських виборчих списків, назвавши це найбільшою в історії операцією з втручання у вибори.
Нагадаємо, що Китай збудував гігантський полігон у пустелі Такла-Макан, готуючись до захоплення Тайваню. Там є копії американських військових баз, кораблів і літаків.
Також повідомлялося, що Китай почав налагоджувати таємні зв’язки з елітою РФ.