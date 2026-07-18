Трамп звинувачує КНР у втручанні на виборах-2020, але прагне зближення з Пекіном — Politico

Адміністрація Дональда Трампа постійно бачила "китайський слід" у виборах 2020 року, які виграв Джо Байден. Водночас правоохоронці у США "не помічають" цієї справи на тлі спроб Трампа знайти контакт із КНР.

Сам Трамп доручив розвідкам і правоохоронцям розслідувати "приховування китайського втручання", але саме тут і криється головна проблема. Про це йдеться в матеріалі Politico.

Радник Білого дому з торгівлі Пітер Наварро наполягає, що мова йтиме про пошук "зловмисних діячах усередині країни". Ця риторика викликала гостру критику з боку членів Демократичної партії, які бачать реальною мішенню Трампа є зовсім не Пекін, а ті, кого "він вважає ворогами".

Тим часом у Конгресі США звинувачують Трампа в тому, що той "перетворює американо-китайські відносини на зброю" виключно заради "просування політичної мети", а не для розв'язання реальних питань безпеки. Але разом із гучними звинуваченнями на адресу Пекіна Трамп паралельно працює над потеплінням стосунків із головою КНР Сі Цзіньпіном після року економічної війни між країнами.

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Водночас ще в 2021 році розвідки США дійшли висновку, що Китай "розглядав, але не застосував" жодної операції впливу у 2020 році, вважаючи результат виборів несуттєвим для власних інтересів. Денніс Вайлдер, який керував китайським напрямком у Раді національної безпеки за адміністрації Джорджа Буша-молодшого, висловився прямо: "Кожен фрагмент розвідданих перевіряли мільйон разів, і на Китай так нічого й не знайшли… ця справа нікуди не веде".

Трамп намагається знайти баланс із Китаєм попри напружені стосунки Фото: соцмережі

Реакція самого Китаю виявилася стриманою та без різких натяків. Речник МЗС Лінь Цзянь назвав слова Трампа "неправдивим звинуваченням і серйозним наклепом", проте не натякнув на ширшу шкоду для двосторонніх відносин.

Азійський дипломат у Вашингтоні, який регулярно спілкується з китайськими посадовцями, повідомив, що Пекін сприймає цей епізод як фоновий шум, а не реальну загрозу вересневому саміту між лідерами країн. Інсайдер говорить, що Китай різко відповідає на закидити, але "досі відкритий до перемовин".

Водночас ЗМІ вказують, що ця очевидна непослідовність роздрастувала навіть "яструбів" щодо Китаю в оточенні самого Трампа. Один із них, Майкл Соболик, прямо говорить — якщо за логікою Трампа саме Китай працював на його поразку, чому він одночасно прагне "стабільних відносин великих держав" із Сі Цзіньпіном, продає ШІ-чіпи КНР та скасовує надзвичайний указ щодо Гонконгу.

Водночас республіканці радять Білому дому "серйозніше ставитися до китайського втручання", адже розуміння операцій впливу з боку Китаю потрібні Конгресу, спецслужбам і самому Трампу. В іншому випадку, це замість створення протидії породить "політичний театр у Вашингтоні, а не реальну перевірку дій Пекіна".

Раніше Фокус повідомляв про заяву Трампа про втручання Китаю у вибори в США. У доповіді американської розвідки від березня 2021 року дійсно зазначалося, що Китай розглядав можливість проведення операцій з втручання у вибори в США 2020 року, але не втілив їх у життя.

Згодом стало відомо, що Китай відреагував на заяви Трампа щодо втручання у вибори. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь закликав США припинити висувати "безпідставні звинувачення".